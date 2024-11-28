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Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои

Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои

Sputnik Абхазия

О том, как может сложиться дальнейшая судьба нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского, рассуждает известный российский эксперт-прогнозист Сергей... 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T14:32+0300

2024-11-28T14:32+0300

2024-11-28T14:32+0300

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Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои Sputnik Абхазия Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои

Все планы Зеленского, будь то "план победы", или "план несокрушимости", сводятся к одному и тому же ― к торговле территориями и недрами Украины в обмен на военную помощь. Все это не ново, отметил в интервью Sputnik Беларусь эксперт-прогнозист Сергей Переслегин."Достаточно вспомнить 1940 год: Франция потерпела поражение от Германии. Что предлагает Великобритания в лице Черчилля? План стойкости. Англия с Францией объединяются в единую страну, с единым правительством, единым парламентом и единой территорией. И в этой ситуации Франция продолжает борьбу. То есть ее войска срочно отправляются в Англию, ее колонии становятся английскими. Фактически весь план Зеленского сводится к тому, чтобы сделать Украину частью блока НАТО. План очень простой: Европа и Запад в целом получают земли и концессии, получают титан, графит и литий, но с очень высокими обременениями", ― рассуждает Переслегин.Однако именно из-за высоких обременений план не сработает, отмечает эксперт. Эти ресурсы не уникальны, запад может получить их и в других местах, от того же Китая.

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