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Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои
Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои
Sputnik Абхазия
О том, как может сложиться дальнейшая судьба нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского, рассуждает известный российский эксперт-прогнозист Сергей... 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T14:32+0300
2024-11-28T14:32+0300
2024-11-28T14:32+0300
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Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои
Sputnik Абхазия
Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои
Все планы Зеленского, будь то "план победы", или "план несокрушимости", сводятся к одному и тому же ― к торговле территориями и недрами Украины в обмен на военную помощь. Все это не ново, отметил в интервью Sputnik Беларусь эксперт-прогнозист Сергей Переслегин."Достаточно вспомнить 1940 год: Франция потерпела поражение от Германии. Что предлагает Великобритания в лице Черчилля? План стойкости. Англия с Францией объединяются в единую страну, с единым правительством, единым парламентом и единой территорией. И в этой ситуации Франция продолжает борьбу. То есть ее войска срочно отправляются в Англию, ее колонии становятся английскими. Фактически весь план Зеленского сводится к тому, чтобы сделать Украину частью блока НАТО. План очень простой: Европа и Запад в целом получают земли и концессии, получают титан, графит и литий, но с очень высокими обременениями", ― рассуждает Переслегин.Однако именно из-за высоких обременений план не сработает, отмечает эксперт. Эти ресурсы не уникальны, запад может получить их и в других местах, от того же Китая.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, владимир зеленский, спецоперация, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, владимир зеленский, спецоперация, нато, аудио
Переслегин: Зеленский либо сбежит и скроется, либо его убьют свои
О том, как может сложиться дальнейшая судьба нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского, рассуждает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.
Все планы Зеленского, будь то "план победы", или "план несокрушимости", сводятся к одному и тому же ― к торговле территориями и недрами Украины в обмен на военную помощь. Все это не ново, отметил в интервью Sputnik Беларусь эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.
"Достаточно вспомнить 1940 год: Франция потерпела поражение от Германии. Что предлагает Великобритания в лице Черчилля? План стойкости. Англия с Францией объединяются в единую страну, с единым правительством, единым парламентом и единой территорией. И в этой ситуации Франция продолжает борьбу. То есть ее войска срочно отправляются в Англию, ее колонии становятся английскими. Фактически весь план Зеленского сводится к тому, чтобы сделать Украину частью блока НАТО. План очень простой: Европа и Запад в целом получают земли и концессии, получают титан, графит и литий, но с очень высокими обременениями", ― рассуждает Переслегин.
Однако именно из-за высоких обременений план не сработает, отмечает эксперт. Эти ресурсы не уникальны, запад может получить их и в других местах, от того же Китая.
"Зеленский сейчас не обладает ценностью, но для России будет очень приятно его получить. Президент Путин не обидчив и не является очень мстительным человеком, и для Зеленского ситуация выглядит следующим образом: если Россия заявляет, что его выдача является одним из условий мира, его выдадут. Не американцы и не англичане, а следующая украинская власть. В этом случае он останется жив и все у него будет нормально. Если Россия пожмет плечами и скажет, что судьба Зеленского ей безразлична, то тут два варианта ― либо он сбежит и укроется где-нибудь под программой защиты свидетелей, либо его убьют свои", ― полагает Переслегин.