https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/proekt-popravok-o-pereraspredelenii-polnomochiy-mezhdu-vetvyami-vlasti-otozvan-iz-parlamenta-1053007994.html

Проект поправок о перераспределении полномочий между ветвями власти отозван из Парламента

Проект поправок о перераспределении полномочий между ветвями власти отозван из Парламента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект конституционных поправок, предусматривающий перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной... 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T14:47+0300

2024-11-28T14:47+0300

2024-11-28T14:47+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект конституционных поправок, предусматривающий перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью в Абхазии, отозван из Парламента. Поправки в Конституцию предусматривали упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров, и назначение министров по согласованию с Парламентом.

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