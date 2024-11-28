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Проект поправок о перераспределении полномочий между ветвями власти отозван из Парламента
Проект поправок о перераспределении полномочий между ветвями власти отозван из Парламента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект конституционных поправок, предусматривающий перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной... 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T14:47+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект конституционных поправок, предусматривающий перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью в Абхазии, отозван из Парламента. Поправки в Конституцию предусматривали упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров, и назначение министров по согласованию с Парламентом.
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Проект поправок о перераспределении полномочий между ветвями власти отозван из Парламента
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект конституционных поправок, предусматривающий перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью в Абхазии, отозван из Парламента.
По словам представителя главы государства в Парламенте Батала Айба, проект был отозван исполняющим обязанности президента Бадрой Гунба. Он будет доработан и представлен в виде новых поправок, добавил Айба.
Поправки в Конституцию предусматривали упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров, и назначение министров по согласованию с Парламентом.