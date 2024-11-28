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Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России
Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России
Sputnik Абхазия
Дню военного миротворца, который отмечается 25 ноября, был посвящен Vl Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти... 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T16:12+0300
2024-11-28T16:12+0300
2024-11-28T16:12+0300
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Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России
Дню военного миротворца, который отмечается 25 ноября, был посвящен Vl Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства". Он прошел в Ростове-на-Дону. Участники форума вспомнили о выдающихся событиях, связанных с миротворческой миссией России. О том, какие вопросы были подняты и насколько эта тема близка Абхазии, рассказали герой Абхазии, директор Государственного музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя и Ася Компаниец - руководитель штаба движения "Дороги славы- наша история" , заслуженная артистка Дагествана и Ингушетии. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, россия, абхазия, миротворцы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, россия, абхазия, миротворцы, аудио
Дню военного миротворца, который отмечается 25 ноября, был посвящен Vl Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства". Он прошел в Ростове-на-Дону.
Участники форума вспомнили о выдающихся событиях, связанных с миротворческой миссией России.
О том, какие вопросы были подняты и насколько эта тема близка Абхазии, рассказали герой Абхазии, директор Государственного музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя и Ася Компаниец - руководитель штаба движения "Дороги славы- наша история" , заслуженная артистка Дагествана и Ингушетии.