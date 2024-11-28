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Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России

Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России

Sputnik Абхазия

Дню военного миротворца, который отмечается 25 ноября, был посвящен Vl Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти... 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T16:12+0300

2024-11-28T16:12+0300

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Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Бейя и Компаниец о миротворческой миссии России

Дню военного миротворца, который отмечается 25 ноября, был посвящен Vl Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства". Он прошел в Ростове-на-Дону. Участники форума вспомнили о выдающихся событиях, связанных с миротворческой миссией России. О том, какие вопросы были подняты и насколько эта тема близка Абхазии, рассказали герой Абхазии, директор Государственного музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя и Ася Компаниец - руководитель штаба движения "Дороги славы- наша история" , заслуженная артистка Дагествана и Ингушетии. Слушайте подкаст.

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