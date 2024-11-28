https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/takie-obstoyatelstva-koltashev-ob-effekte-ot-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsentrobanka-rossii-1053002511.html
Такие обстоятельства: Колташев об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
Такие обстоятельства: Колташев об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
Sputnik Абхазия
25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое... 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T13:23+0300
2024-11-28T13:23+0300
2024-11-28T13:23+0300
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Такие обстоятельства: Колташов об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Колташов об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое инфляционное давление в экономике остается высоким и достигло максимума с начала 2024-го.Директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России, что с инфляцией, и ожидается ли повышение цен.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, центральный банк рф, инфляция, экономика, аудио
подкасты, такие обстоятельства, центральный банк рф, инфляция, экономика, аудио
25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое инфляционное давление в экономике остается высоким и достигло максимума с начала 2024-го.
Директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России, что с инфляцией, и ожидается ли повышение цен.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.