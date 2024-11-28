https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/takie-obstoyatelstva-koltashev-ob-effekte-ot-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsentrobanka-rossii-1053002511.html

Такие обстоятельства: Колташев об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России

Такие обстоятельства: Колташев об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России

Sputnik Абхазия

25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое... 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T13:23+0300

2024-11-28T13:23+0300

2024-11-28T13:23+0300

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Такие обстоятельства: Колташов об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Колташов об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России

25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое инфляционное давление в экономике остается высоким и достигло максимума с начала 2024-го.Директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России, что с инфляцией, и ожидается ли повышение цен.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, центральный банк рф, инфляция, экономика, аудио