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Такие обстоятельства: Колташев об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
Такие обстоятельства: Колташев об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
Sputnik Абхазия
25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое... 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T13:23+0300
2024-11-28T13:23+0300
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инфляция
экономика
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Такие обстоятельства: Колташов об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Колташов об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое инфляционное давление в экономике остается высоким и достигло максимума с начала 2024-го.Директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России, что с инфляцией, и ожидается ли повышение цен.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, центральный банк рф, инфляция, экономика, аудио
подкасты, такие обстоятельства, центральный банк рф, инфляция, экономика, аудио

Такие обстоятельства: Колташев об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России

13:23 28.11.2024
Радио
Такие обстоятельства: Колташов об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России
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25 октября Центральный банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку, подняв её с 19 до рекордных 21% годовых. Как отметили в ЦБ, устойчивое инфляционное давление в экономике остается высоким и достигло максимума с начала 2024-го.
Директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал об эффекте от повышения ключевой ставки Центробанка России, что с инфляцией, и ожидается ли повышение цен.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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