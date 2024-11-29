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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/bganba-nazval-usloviya-obespecheniya-peretoka-elektroenergii-i-vyplaty-zarplat-byudzhetnikam-1053014259.html
Бганба назвал условия обеспечения перетока электроэнергии и выплаты зарплат бюджетникам
Бганба назвал условия обеспечения перетока электроэнергии и выплаты зарплат бюджетникам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Правительство Абхазии приостановит практически все платежи, чтобы обеспечить переток электроэнергии из России и выплату заработных... 29.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-29T12:37+0300
2024-11-29T12:37+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
россия
правительство абхазии
валерий бганба
общество
электроэнергетика
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Правительство Абхазии приостановит практически все платежи, чтобы обеспечить переток электроэнергии из России и выплату заработных плат бюджетникам, сообщил и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Он добавил, что в бюджете также есть долги по работам Управления капстроительства — около 50 миллионов рублей, по Минздраву — 55 миллионов за медикаменты, 22 миллиона — задолженность перед российскими больницами, где проходят лечение граждане Абхазии. По словам Бганба, только на оплату перетока электроэнергии из России до конца этого года ежесуточно требуется 15 миллионов рублей. При этом потребление электроэнергии за последние сутки выросло на один миллион кВт·ч.На выплату заработной платы бюджетникам необходимо больше двух миллиардов рублей.
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абхазия, россия, правительство абхазии, валерий бганба, общество, электроэнергетика
абхазия, россия, правительство абхазии, валерий бганба, общество, электроэнергетика

Бганба назвал условия обеспечения перетока электроэнергии и выплаты зарплат бюджетникам

12:37 29.11.2024
© Sputnik / Мария ДевахинаПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате на территории торгового центра "Центральный детский магазин".
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате на территории торгового центра Центральный детский магазин. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Мария Девахина
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Правительство Абхазии приостановит практически все платежи, чтобы обеспечить переток электроэнергии из России и выплату заработных плат бюджетникам, сообщил и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
"Мы практически приостанавливаем платежи другие. Имеются в виду хозрасходы, какие-то целевые программы, хотя понятно, что они тоже нужны, чтобы обеспечить два главных вопроса — переток и заработную плату", — отметил Бганба.
Он добавил, что в бюджете также есть долги по работам Управления капстроительства — около 50 миллионов рублей, по Минздраву — 55 миллионов за медикаменты, 22 миллиона — задолженность перед российскими больницами, где проходят лечение граждане Абхазии.
По словам Бганба, только на оплату перетока электроэнергии из России до конца этого года ежесуточно требуется 15 миллионов рублей. При этом потребление электроэнергии за последние сутки выросло на один миллион кВт·ч.
На выплату заработной платы бюджетникам необходимо больше двух миллиардов рублей.
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