https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/bganba-nazval-usloviya-obespecheniya-peretoka-elektroenergii-i-vyplaty-zarplat-byudzhetnikam-1053014259.html

Бганба назвал условия обеспечения перетока электроэнергии и выплаты зарплат бюджетникам

Бганба назвал условия обеспечения перетока электроэнергии и выплаты зарплат бюджетникам

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Правительство Абхазии приостановит практически все платежи, чтобы обеспечить переток электроэнергии из России и выплату заработных... 29.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-29T12:37+0300

2024-11-29T12:37+0300

2024-11-29T12:37+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

правительство абхазии

валерий бганба

общество

электроэнергетика

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Правительство Абхазии приостановит практически все платежи, чтобы обеспечить переток электроэнергии из России и выплату заработных плат бюджетникам, сообщил и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Он добавил, что в бюджете также есть долги по работам Управления капстроительства — около 50 миллионов рублей, по Минздраву — 55 миллионов за медикаменты, 22 миллиона — задолженность перед российскими больницами, где проходят лечение граждане Абхазии. По словам Бганба, только на оплату перетока электроэнергии из России до конца этого года ежесуточно требуется 15 миллионов рублей. При этом потребление электроэнергии за последние сутки выросло на один миллион кВт·ч.На выплату заработной платы бюджетникам необходимо больше двух миллиардов рублей.

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абхазия, россия, правительство абхазии, валерий бганба, общество, электроэнергетика