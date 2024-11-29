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Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе
Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
Замглавы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью Sputnik рассказал о сборе цитрусовых. 29.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-29T09:56+0300
2024-11-29T09:56+0300
2024-11-29T09:57+0300
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Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе
Урожай цитрусовых в этом году хороший, отметил Григорян. По его словам, в районе собрано около 30 процентов урожая, всего планируют собрать 20 тысяч тонн цитрусовых."В целом, по сравнению с прошлым годом, урожай хороший, в полтора раза больше. В этом году, как никогда, крестьяне лучше обработали свои плантации", - рассказал Григорян. Он сообщил, что в районе началось строительство завода по переработке цитрусовых, этим занимается Абхазская цитрусовая компания, и выразил надежду, что предприниматели будут заготавливать различную продукцию из мандаринов. Завод должен начать работать уже в следующем году. Слушайте подкаст.
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Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе
09:56 29.11.2024 (обновлено: 09:57 29.11.2024)
Замглавы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью Sputnik рассказал о сборе цитрусовых.
Урожай цитрусовых в этом году хороший, отметил Григорян. По его словам, в районе собрано около 30 процентов урожая, всего планируют собрать 20 тысяч тонн цитрусовых.
"В целом, по сравнению с прошлым годом, урожай хороший, в полтора раза больше. В этом году, как никогда, крестьяне лучше обработали свои плантации", - рассказал Григорян.
Он сообщил, что в районе началось строительство завода по переработке цитрусовых, этим занимается Абхазская цитрусовая компания, и выразил надежду, что предприниматели будут заготавливать различную продукцию из мандаринов. Завод должен начать работать уже в следующем году.