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Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе

Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе

Sputnik Абхазия

Замглавы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью Sputnik рассказал о сборе цитрусовых. 29.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-29T09:56+0300

2024-11-29T09:56+0300

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Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Григорян об успехах цитрусоводства в Гулрыпшском районе

Урожай цитрусовых в этом году хороший, отметил Григорян. По его словам, в районе собрано около 30 процентов урожая, всего планируют собрать 20 тысяч тонн цитрусовых."В целом, по сравнению с прошлым годом, урожай хороший, в полтора раза больше. В этом году, как никогда, крестьяне лучше обработали свои плантации", - рассказал Григорян. Он сообщил, что в районе началось строительство завода по переработке цитрусовых, этим занимается Абхазская цитрусовая компания, и выразил надежду, что предприниматели будут заготавливать различную продукцию из мандаринов. Завод должен начать работать уже в следующем году. Слушайте подкаст.

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