https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/takie-obstoyatelstva-yarullina-o-muzykalnoy-vselennoy-bakha-v-proekte-abkhazskiy-bereg-1053013342.html
Такие обстоятельства: Яруллина о музыкальной вселенной Баха в проекте "Абхазский берег"
Такие обстоятельства: Яруллина о музыкальной вселенной Баха в проекте "Абхазский берег"
Sputnik Абхазия
Куратор проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина в эфире радио Sputnik. 29.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-29T12:24+0300
2024-11-29T12:24+0300
2024-11-29T12:24+0300
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Такие обстоятельства: Яруллина о музыкальной вселенной Баха в проекте "Абхазский берег"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Яруллина о музыкальной вселенной Баха в проекте "Абхазский берег"
Культурно-просветительский проект "Абхазский берег" продолжается мероприятием в Сухуме. В детской школе искусств №1 имени Ковача известный российский музыковед и пианист Александр Великовский 29 ноября проведет концерт-лекцию, посвященную Иоганну Себастиану Баху. Лекция называется "Бах - музыкальная Вселенная". Какой аспект творчества этого великого композитора будет представлен юным слушателям, рассказала куратор проекта Альбиня Яруллина в эфире радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, культура, музыка, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, культура, музыка, аудио
Такие обстоятельства: Яруллина о музыкальной вселенной Баха в проекте "Абхазский берег"
Куратор проекта "Абхазский берег" Альбина Яруллина в эфире радио Sputnik.
Культурно-просветительский проект "Абхазский берег" продолжается мероприятием в Сухуме. В детской школе искусств №1 имени Ковача известный российский музыковед и пианист Александр Великовский 29 ноября проведет концерт-лекцию, посвященную Иоганну Себастиану Баху. Лекция называется "Бах - музыкальная Вселенная". Какой аспект творчества этого великого композитора будет представлен юным слушателям, рассказала куратор проекта Альбиня Яруллина в эфире радио Sputnik.
Слушайте подкаст
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