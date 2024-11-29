ЦИК Абхазии утвердил Календарный план по подготовке и проведению выборов президента
15:00 29.11.2024 (обновлено: 16:01 29.11.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. ЦИК Абхазии утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики.
с 17 декабря 2024 года по 6 января 2025 года будет проходить регистрация инициативных групп и партий, выдвигаться кандидаты в президенты;
до 16 января 2025 года пройдет регистрация кандидатов в президенты;
с 5 февраля ЦИК начнет предоставлять списки избирателей для всеобщего ознакомления;
с 5 февраля ЦИК будет оповещать избирателей о времени и месте голосования;
13-14 февраля участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями;
15 февраля с 08:00 до 20:00 проведение выборов президента;
до 18 февраля 2025 года будут подведены итоги и подписан протокол об итогах выборов;
в течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов;
в течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов;
повторное голосование может быть назначено не позднее 14 дней.
Парламент Абхазии назначил выборы главы государства на 15 февраля.
Аслан Бжания покинул свой пост 19 ноября после четырехдневных протестов в Сухуме. Власти и оппозиция путем многочасовых переговоров пришли к соглашению об отставке президента и премьер-министра.