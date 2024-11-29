ЦИК Абхазии утвердил Календарный план по подготовке и проведению выборов президента

с 17 декабря 2024 года по 6 января 2025 года будет проходить регистрация инициативных групп и партий, выдвигаться кандидаты в президенты; с 17 декабря 2024 года по 6 января 2025 года будет проходить регистрация инициативных групп и партий, выдвигаться кандидаты в президенты;

до 16 января 2025 года пройдет регистрация кандидатов в президенты; до 16 января 2025 года пройдет регистрация кандидатов в президенты;

с 5 февраля ЦИК начнет предоставлять списки избирателей для всеобщего ознакомления; с 5 февраля ЦИК начнет предоставлять списки избирателей для всеобщего ознакомления;

с 5 февраля ЦИК будет оповещать избирателей о времени и месте голосования; с 5 февраля ЦИК будет оповещать избирателей о времени и месте голосования;

13-14 февраля участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями; 13-14 февраля участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями;

15 февраля с 08:00 до 20:00 проведение выборов президента; 15 февраля с 08:00 до 20:00 проведение выборов президента;

до 18 февраля 2025 года будут подведены итоги и подписан протокол об итогах выборов;

в течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов; до 18 февраля 2025 года будут подведены итоги и подписан протокол об итогах выборов;в течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов;