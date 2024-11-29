Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html
ЦИК Абхазии утвердил Календарный план по подготовке и проведению выборов президента
ЦИК Абхазии утвердил Календарный план по подготовке и проведению выборов президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. ЦИК Абхазии утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики. 29.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-29T15:00+0300
2024-11-29T16:01+0300
в абхазии
абхазия
цик абхазии
выборы президента абхазии
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583471_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3f50a4291a42be6071aa34ad442477c2.jpg
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. ЦИК Абхазии утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики.Парламент Абхазии назначил выборы главы государства на 15 февраля. Аслан Бжания покинул свой пост 19 ноября после четырехдневных протестов в Сухуме. Власти и оппозиция путем многочасовых переговоров пришли к соглашению об отставке президента и премьер-министра.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583471_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8c153b437b1c474cfc0034babafd29fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии, политика
абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии, политика

ЦИК Абхазии утвердил Календарный план по подготовке и проведению выборов президента

15:00 29.11.2024 (обновлено: 16:01 29.11.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. ЦИК Абхазии утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики.
с 17 декабря 2024 года по 6 января 2025 года будет проходить регистрация инициативных групп и партий, выдвигаться кандидаты в президенты;
до 16 января 2025 года пройдет регистрация кандидатов в президенты;
с 5 февраля ЦИК начнет предоставлять списки избирателей для всеобщего ознакомления;
с 5 февраля ЦИК будет оповещать избирателей о времени и месте голосования;
13-14 февраля участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями;
15 февраля с 08:00 до 20:00 проведение выборов президента;
до 18 февраля 2025 года будут подведены итоги и подписан протокол об итогах выборов;
в течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов;
повторное голосование может быть назначено не позднее 14 дней.
Парламент Абхазии назначил выборы главы государства на 15 февраля.
Аслан Бжания покинул свой пост 19 ноября после четырехдневных протестов в Сухуме. Власти и оппозиция путем многочасовых переговоров пришли к соглашению об отставке президента и премьер-министра.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0