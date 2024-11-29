Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР
14:03 29.11.2024 (обновлено: 16:03 29.11.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Недельная сводка Минобороны России:
С 23 по 29 ноября Вооруженными Силами России нанесены массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.
ВС России освободили населенные пункты Копанки Харьковской области, Новая Ильинка, Воровское, Раздольное ДНР.
В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28868 единиц специальной военной автомобильной техники.