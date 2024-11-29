Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР

С 23 по 29 ноября Вооруженными Силами России нанесены массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников. С 23 по 29 ноября Вооруженными Силами России нанесены массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.

ВС России освободили населенные пункты Копанки Харьковской области, Новая Ильинка, Воровское, Раздольное ДНР. ВС России освободили населенные пункты Копанки Харьковской области, Новая Ильинка, Воровское, Раздольное ДНР.

В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении. В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.