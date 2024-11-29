Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-vorovskoe-v-dnr-1053015542.html
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 29.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-29T14:03+0300
2024-11-29T16:03+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d4fb80d64facae7033e84fa54d66e3.jpg
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Недельная сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9cdaa0a1c708e8a1c711fe9a692f46e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР

14:03 29.11.2024 (обновлено: 16:03 29.11.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Недельная сводка Минобороны России:
С 23 по 29 ноября Вооруженными Силами России нанесены массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.
ВС России освободили населенные пункты Копанки Харьковской области, Новая Ильинка, Воровское, Раздольное ДНР.
В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28868 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0