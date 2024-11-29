https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/vzaimnyy-interes-ampar-i-khagba-o-kongresse-molodykh-uchenykh-v-siriuse--1053014493.html
Взаимный интерес: Ампар и Хагба о Конгрессе молодых ученых в Сириусе
Взаимный интерес: Ампар и Хагба о Конгрессе молодых ученых в Сириусе
Sputnik Абхазия
Абхазия приняла участие в IV Конгрессе молодых ученых, который в эти дни проходит в Сириусе. Республику представляют специалисты из Академии наук Абхазии... 29.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-29T14:19+0300
2024-11-29T14:19+0300
2024-11-29T14:19+0300
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Взаимный интерес: Ампар и Хагба о Конгрессе молодых ученых в Сириусе
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Ампар и Хагба о Конгрессе молодых ученых в Сириусе
Абхазия приняла участие в IV Конгрессе молодых ученых, который в эти дни проходит в Сириусе. Республику представляют специалисты из Академии наук Абхазии, Абхазского госуниверситета, члены Совета молодых ученых при президенте. Какова программа форума и насколько важно международное взаимодействие в целом для развития науки, в эфире радио Sputnik рассказали участники Конгресса: старший преподаватель кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар и преподаватель кафедры уголовного права и процесса вуза Ефрем Хагба. Как сообщила Линда Ампар, в этом году в Конгрессе принимают участие свыше 7 тысяч человек, география участников охватывает более 60 стран. Делегацию из Абхазии представляют 10 молодых ученых, практически все они - преподаватели АГУ.По словам Ефрема Хагба, речь идет о беспрецедентной поддержке науки в Российской Федерации, особенно сейчас, когда на Россию оказывается санкционное давление. Конгресс молодых ученых - это ключевое событие в рамках указа президента России об объявлении в Российской Федерации 10-летия науки и технологии. С 2022 по 2031 годы президентом были поставлены задачи привлечения талантливой молодежи в сферу исследования и разработок.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, молодежь, ученые, наука, россия, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, молодежь, ученые, наука, россия, аудио
Абхазия приняла участие в IV Конгрессе молодых ученых, который в эти дни проходит в Сириусе. Республику представляют специалисты из Академии наук Абхазии, Абхазского госуниверситета, члены Совета молодых ученых при президенте. Какова программа форума и насколько важно международное взаимодействие в целом для развития науки, в эфире радио Sputnik рассказали участники Конгресса: старший преподаватель кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар и преподаватель кафедры уголовного права и процесса вуза Ефрем Хагба.
Как сообщила Линда Ампар, в этом году в Конгрессе принимают участие свыше 7 тысяч человек, география участников охватывает более 60 стран. Делегацию из Абхазии представляют 10 молодых ученых, практически все они - преподаватели АГУ.
По словам Ефрема Хагба, речь идет о беспрецедентной поддержке науки в Российской Федерации, особенно сейчас, когда на Россию оказывается санкционное давление.
Конгресс молодых ученых - это ключевое событие в рамках указа президента России об объявлении в Российской Федерации 10-летия науки и технологии. С 2022 по 2031 годы президентом были поставлены задачи привлечения талантливой молодежи в сферу исследования и разработок.