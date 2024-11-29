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За последние двое суток задержаны три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии
За последние двое суток задержаны три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Сочинские таможенники за последние двое суток задержали три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии. Всего изъято 1200 пачек... 29.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-29T19:30+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Сочинские таможенники за последние двое суток задержали три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии. Всего изъято 1200 пачек сигарет. Акцизные марки РФ и специальная маркировка на табачной продукции отсутствовали. С начала 2024 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 867 дел об административных правонарушениях. Возбуждено восемь уголовных дел. Изъято порядка 2,5 миллиона штук сигарет и 45,66 килограмма "насвая".
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абхазия, россия, государственная граница, таможня
За последние двое суток задержаны три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Сочинские таможенники за последние двое суток задержали три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии. Всего изъято 1200 пачек сигарет.
210 пачек сигарет обнаружили в запасном колесе, находящемся под днищем автомобили, а также на полу между водительским и пассажирским сиденьем.
370 пачек - в тайниках другого автомобиля, под капотом и в багажнике, в запасном колесе.
594 пачки были спрятаны в машине под обшивкой дверей и в запасном колесе.
Акцизные марки РФ и специальная маркировка на табачной продукции отсутствовали.
С начала 2024 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 867 дел об административных правонарушениях. Возбуждено восемь уголовных дел.
Изъято порядка 2,5 миллиона штук сигарет и 45,66 килограмма "насвая".