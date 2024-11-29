https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/za-poslednie-dvoe-sutok-zaderzhany-tri-inomarki-s-kontrabandoy-sigaret-iz-abkhazii-1053016833.html

За последние двое суток задержаны три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии

За последние двое суток задержаны три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Сочинские таможенники за последние двое суток задержали три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии. Всего изъято 1200 пачек... 29.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-29T19:30+0300

2024-11-29T19:30+0300

2024-11-29T19:30+0300

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Сочинские таможенники за последние двое суток задержали три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии. Всего изъято 1200 пачек сигарет. Акцизные марки РФ и специальная маркировка на табачной продукции отсутствовали. С начала 2024 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 867 дел об административных правонарушениях. Возбуждено восемь уголовных дел. Изъято порядка 2,5 миллиона штук сигарет и 45,66 килограмма "насвая".

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абхазия, россия, государственная граница, таможня