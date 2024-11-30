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Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии
Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Армавирский Государственный педуниверситет при поддержке Минпросвещения России запустил онлайн платформу "РосУчитель" для педагогов, обучающих на русском языке... 30.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-30T11:28+0300
2024-11-30T11:28+0300
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Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии
Армавирский Государственный педуниверситет при поддержке Минпросвещения России запустил онлайн платформу "РосУчитель" для педагогов, обучающих на русском языке за рубежом. Ресурс дает доступ к полезным в работе материалам, а также возможность пройти обучение для повышения квалификации. О разработке платформы, эффективности и потенциале ресурса, в интервью радио рассказала руководитель отдела международных отношений армавирского вуза Людмила Хлудова. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, учителя, аудио
подкасты, абхазия, россия, учителя, аудио
Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии
11:28 30.11.2024 (обновлено: 11:38 30.11.2024)
Армавирский Государственный педуниверситет при поддержке Минпросвещения России запустил онлайн платформу "РосУчитель" для педагогов, обучающих на русском языке за рубежом. Ресурс дает доступ к полезным в работе материалам, а также возможность пройти обучение для повышения квалификации.
О разработке платформы, эффективности и потенциале ресурса, в интервью радио рассказала руководитель отдела международных отношений армавирского вуза Людмила Хлудова.