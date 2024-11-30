https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/khludova-rasskazala-o-proekte-rosuchitel-v-abkhazii--1053012645.html

Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии

Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Армавирский Государственный педуниверситет при поддержке Минпросвещения России запустил онлайн платформу "РосУчитель" для педагогов, обучающих на русском языке... 30.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-30T11:28+0300

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Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии Sputnik Абхазия Хлудова рассказала о проекте "РосУчитель" в Абхазии

Армавирский Государственный педуниверситет при поддержке Минпросвещения России запустил онлайн платформу "РосУчитель" для педагогов, обучающих на русском языке за рубежом. Ресурс дает доступ к полезным в работе материалам, а также возможность пройти обучение для повышения квалификации. О разработке платформы, эффективности и потенциале ресурса, в интервью радио рассказала руководитель отдела международных отношений армавирского вуза Людмила Хлудова. Слушайте подкаст.

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