https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/predstaviteli-abkhazskoy-diaspory-ne-postradali-v-stolknoveniyakh-armii-sar-s-terroristami-1053021588.html

Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях армии САР с террористами

Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях армии САР с террористами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях сирийской армии с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб... 30.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-30T23:39+0300

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях сирийской армии с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Об этом в ходе телефонного разговора с и.о. президента Бадрой Гунба сообщил посол Абхазии в Сирии Мухамед Али.Бадра Гунба выразил солидарность народу и руководству Сирии в его справедливой борьбе, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности государства.В среду утром террористические группировки совершили крупную атаку в Алеппо и Идлибе.За последние сутки ракетно-бомбовыми ударами по местам скопления террористов, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям уничтожены не менее 300 боевиков. Операция продолжается.

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сирия, абхазия, политика, террористы