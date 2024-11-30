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Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях армии САР с террористами
Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях армии САР с террористами
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях сирийской армии с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб... 30.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-30T23:39+0300
2024-11-30T23:39+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях сирийской армии с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Об этом в ходе телефонного разговора с и.о. президента Бадрой Гунба сообщил посол Абхазии в Сирии Мухамед Али.Бадра Гунба выразил солидарность народу и руководству Сирии в его справедливой борьбе, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности государства.В среду утром террористические группировки совершили крупную атаку в Алеппо и Идлибе.За последние сутки ракетно-бомбовыми ударами по местам скопления террористов, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям уничтожены не менее 300 боевиков. Операция продолжается.
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сирия, абхазия, политика, террористы
сирия, абхазия, политика, террористы
Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях армии САР с террористами
23:39 30.11.2024 (обновлено: 23:41 30.11.2024)
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали в столкновениях сирийской армии с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Об этом в ходе телефонного разговора с и.о. президента Бадрой Гунба сообщил посол Абхазии в Сирии Мухамед Али.
Он отметил, что ситуация полностью контролируется властями страны, при содействии ВКС России сирийская армия вытесняет боевиков. В Дамаске обстановка спокойная.
Бадра Гунба выразил солидарность народу и руководству Сирии в его справедливой борьбе, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности государства.
В среду утром террористические группировки совершили крупную атаку в Алеппо и Идлибе.
За последние сутки ракетно-бомбовыми ударами по местам скопления террористов, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям уничтожены не менее 300 боевиков. Операция продолжается.