https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/sukhum-i-gagra-popali-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-dlitelnogo-otdykha-v-dekabre-1053018934.html
Сухум и Гагра попали в топ популярных направлений для длительного отдыха в декабре
Сухум и Гагра попали в топ популярных направлений для длительного отдыха в декабре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Сухум и Гагра оказались в десятке самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре. 30.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-30T10:05+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Сухум и Гагра оказались в десятке самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре. По данным сервиса Tvil, в столице Абхазии одна ночь в среднем обойдется в 3109 рублей, а в Гагре ― 3680 рублей. При это туристы бронируют около шести ночей. Первое место в рейтинге занимает Железноводск, там можно отдохнуть за 2832 рубля за ночь. Дешевле всего в Евпатории, где одна ночь стоит 2308 рублей, а дороже всего в Ялте ― 4722 рубля за ночь.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы, сухум, гагра
отдых в абхазии, абхазия, туристы, сухум, гагра
Сухум и Гагра попали в топ популярных направлений для длительного отдыха в декабре
10:05 30.11.2024 (обновлено: 12:05 30.11.2024)
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Сухум и Гагра оказались в десятке самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре.
По данным сервиса Tvil, в столице Абхазии одна ночь в среднем обойдется в 3109 рублей, а в Гагре ― 3680 рублей. При это туристы бронируют около шести ночей.
Первое место в рейтинге занимает Железноводск, там можно отдохнуть за 2832 рубля за ночь.
Дешевле всего в Евпатории, где одна ночь стоит 2308 рублей, а дороже всего в Ялте ― 4722 рубля за ночь.