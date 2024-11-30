https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/sukhum-i-gagra-popali-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-dlitelnogo-otdykha-v-dekabre-1053018934.html

Сухум и Гагра попали в топ популярных направлений для длительного отдыха в декабре

Сухум и Гагра попали в топ популярных направлений для длительного отдыха в декабре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Сухум и Гагра оказались в десятке самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре. 30.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Сухум и Гагра оказались в десятке самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре. По данным сервиса Tvil, в столице Абхазии одна ночь в среднем обойдется в 3109 рублей, а в Гагре ― 3680 рублей. При это туристы бронируют около шести ночей. Первое место в рейтинге занимает Железноводск, там можно отдохнуть за 2832 рубля за ночь. Дешевле всего в Евпатории, где одна ночь стоит 2308 рублей, а дороже всего в Ялте ― 4722 рубля за ночь.

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отдых в абхазии, абхазия, туристы, сухум, гагра