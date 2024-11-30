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Ученый и бесстрашный воин: памяти Адгура Инал-Ипа
Ученый и бесстрашный воин: памяти Адгура Инал-Ипа
Sputnik Абхазия
Ученый, кандидат технических наук, кавалер ордена Леона Адгур Инал-Ипа родился 30 ноября 1952 года. 30.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-30T14:45+0300
2024-11-30T14:45+0300
2024-11-30T14:45+0300
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SputnikАдгур Инал-Ипа окончил физический факультет Тбилисского государственного университета. В 1976 году он начал работать в Сухумский физико-технический институт. Затем стал аспирантом в Институте космических исследований (ИКИ) АН СССР в Москве. Там же он защитил свою кандидатскую диссертацию на тему "Лабораторное моделирование дистанционного ионного зондирования поверхности Фобоса". Он участвовал в международных научных проектах по изучению кометы Галлея и спутника Марса Фобоса, принимал участие и в подготовке аппарата для осуществления ионного зондирования поверхности Фобоса.Адгур Инал-Ипа - автор 17 научных работ. Он подготовил первый компьютерный шрифт для АбНИИ, создал компьютерную карту Абхазии с обозначениями на русском и английском языках.Кандидат наук в рядах защитниковС первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Адгур Инал-Ипа начал свой боевой путь на Гумистинском фронте, в батальоне Героя Абхазии Мушни Хварцкия.Он стал выполнять задачи, связанные с созданием укрепленных сооружений, противотанковых рвов в районе холма Кутышха, совершать вылазки.В октябре 1992 года по инициативе Мушни Хварцкия с группой товарищей Адгур Инал-Ипа приступил к разработке оружия для поражения надводных целей противника.28 ноября 1992 года приказом министра обороны была официально сформирована группа для создания минилодки-торпеды, руководителем группы становится кандидат технических наук Адгур Инал-Ипа.Используя свои связи в Институте космических исследований, Адгуру полулегально удалось достать в Москве оборудование и электронику для создания экспериментального экземпляра."Первые ходовые испытания в Гудауте прошли успешно. Однако во время одного из последующих испытаний в условиях штормовой погоды изделие потеряло управление и затонуло, не дотянув нескольких метров до причала. Тем не менее наработанный опыт, знания и энергия руководителя позволили группе уже в Пицунде на базе ВМФ "Касатка" в течение короткого времени создать и испытать образцы радиоуправляемых минилодок-торпед, способных поражать надводные цели в радиусе пяти-шести километров", – говорится в тексте наградного листа Адгура Инал-Ипа.В последние дни сентябрьского перемирия Адгур по заданию разведки в качестве наблюдателя должен был попасть в Сухум и переправить на абхазскую сторону дискеты с нужной информацией и программами.В это время начались боевые действия, и он присоединился к одному из подразделений 2-й бригады. Дойдя с боями до села Яштуха, Адгур Инал-Ипа погиб 18 сентября 1993 года.
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абхазия, история, овна
Ученый и бесстрашный воин: памяти Адгура Инал-Ипа
Ученый, кандидат технических наук, кавалер ордена Леона Адгур Инал-Ипа родился 30 ноября 1952 года.
Адгур Инал-Ипа окончил физический факультет Тбилисского государственного университета. В 1976 году он начал работать в Сухумский физико-технический институт. Затем стал аспирантом в Институте космических исследований (ИКИ) АН СССР в Москве. Там же он защитил свою кандидатскую диссертацию на тему "Лабораторное моделирование дистанционного ионного зондирования поверхности Фобоса".
Он участвовал в международных научных проектах по изучению кометы Галлея и спутника Марса Фобоса, принимал участие и в подготовке аппарата для осуществления ионного зондирования поверхности Фобоса.
Адгур Инал-Ипа - автор 17 научных работ. Он подготовил первый компьютерный шрифт для АбНИИ, создал компьютерную карту Абхазии с обозначениями на русском и английском языках.
Кандидат наук в рядах защитников
С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Адгур Инал-Ипа начал свой боевой путь на Гумистинском фронте, в батальоне Героя Абхазии Мушни Хварцкия.
Он стал выполнять задачи, связанные с созданием укрепленных сооружений, противотанковых рвов в районе холма Кутышха, совершать вылазки.
"С одной стороны, Адгур был человеком мира, но он однозначно был абхазом и смотрел на весь мир именно через призму своей национальной идентичности", – вспоминал в одном из интервью его друг, ветеран войны Ахра Бжания.
В октябре 1992 года по инициативе Мушни Хварцкия с группой товарищей Адгур Инал-Ипа приступил к разработке оружия для поражения надводных целей противника.
28 ноября 1992 года приказом министра обороны была официально сформирована группа для создания минилодки-торпеды, руководителем группы становится кандидат технических наук Адгур Инал-Ипа.
Используя свои связи в Институте космических исследований, Адгуру полулегально удалось достать в Москве оборудование и электронику для создания экспериментального экземпляра.
"Первые ходовые испытания в Гудауте прошли успешно. Однако во время одного из последующих испытаний в условиях штормовой погоды изделие потеряло управление и затонуло, не дотянув нескольких метров до причала. Тем не менее наработанный опыт, знания и энергия руководителя позволили группе уже в Пицунде на базе ВМФ "Касатка" в течение короткого времени создать и испытать образцы радиоуправляемых минилодок-торпед, способных поражать надводные цели в радиусе пяти-шести километров", – говорится в тексте наградного листа Адгура Инал-Ипа.
В последние дни сентябрьского перемирия Адгур по заданию разведки в качестве наблюдателя должен был попасть в Сухум и переправить на абхазскую сторону дискеты с нужной информацией и программами.
В это время начались боевые действия, и он присоединился к одному из подразделений 2-й бригады. Дойдя с боями до села Яштуха, Адгур Инал-Ипа погиб 18 сентября 1993 года.