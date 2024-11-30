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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/vs-rossii-porazili-infrastrukturu-aerodromov-vsu-1053020762.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. 30.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны.Средства ПВО сбили дальнобойную управляемую ракету "Нептун", снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.Сводка Минобороны России:
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украина, россия, министерство обороны рф

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

18:05 30.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Занятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны.
"Беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Средства ПВО сбили дальнобойную управляемую ракету "Нептун", снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.
Сводка Минобороны России:
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности Нептун, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19572 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц специальной военной автомобильной техники.
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