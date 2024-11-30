ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны.
"Беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Средства ПВО сбили дальнобойную управляемую ракету "Нептун", снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.
Сводка Минобороны России:
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности Нептун, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19572 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц специальной военной автомобильной техники.