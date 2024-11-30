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Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. 30.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-30T12:07+0300
2024-11-30T12:07+0300
2024-11-30T12:07+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ПВО перехватили три беспилотника над акваторией Черного моря. Еще восемь БпЛА перехватили над Белгородской областью,Инфраструктура города работает штатно, уточнил Прошунин.
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министерство обороны рф, россия, сочи
министерство обороны рф, россия, сочи
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.
Ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ПВО перехватили три беспилотника над акваторией Черного моря. Еще восемь БпЛА перехватили над Белгородской областью,
Инфраструктура города работает штатно, уточнил Прошунин.