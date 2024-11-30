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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/zhiteli-sochi-ne-postradali-pri-atake-dronov-vsu-nad-chernym-morem-1053019077.html
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. 30.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-30T12:07+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ПВО перехватили три беспилотника над акваторией Черного моря. Еще восемь БпЛА перехватили над Белгородской областью,Инфраструктура города работает штатно, уточнил Прошунин.
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министерство обороны рф, россия, сочи

Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем

12:07 30.11.2024
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкПодготовка к II Конгрессу молодых ученых в "Сириусе"
Подготовка к II Конгрессу молодых ученых в Сириусе - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2024
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.
Ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ПВО перехватили три беспилотника над акваторией Черного моря. Еще восемь БпЛА перехватили над Белгородской областью,
Инфраструктура города работает штатно, уточнил Прошунин.
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