https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/zhiteli-sochi-ne-postradali-pri-atake-dronov-vsu-nad-chernym-morem-1053019077.html

Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем

Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. 30.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-30T12:07+0300

2024-11-30T12:07+0300

2024-11-30T12:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

сочи

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Попытка атаки киевского режима отражена, в Сочи пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Ранее Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ПВО перехватили три беспилотника над акваторией Черного моря. Еще восемь БпЛА перехватили над Белгородской областью,Инфраструктура города работает штатно, уточнил Прошунин.

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