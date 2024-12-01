https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/dopolnitelnoe-vremya-gublia-o-svoikh-poedinkakh-na-chempionate-mira-po-mma-1052990757.html

Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА

Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА

Sputnik Абхазия

Абхазский спортсмен Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. О том, как проходила подготовка и акклиматизация перед... 01.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-01T15:17+0300

2024-12-01T15:17+0300

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Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА Sputnik Абхазия Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА

Абхазский спортсмен Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. О том, как проходила подготовка и акклиматизация перед Чемпионатом, какие бои оказались наиболее сложными для абхазского спортсмена, чего не хватило для победы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал сам боец - Даут Гублиа.В чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам принимали участие около 160 спортсменов из 35 стран. Гублиа провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России, и одержал победу в первых двух. Спортсмен тренируется в Сочи, но на соревнованиях представлял Абхазию.Слушайте подкаст.

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