https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/dopolnitelnoe-vremya-gublia-o-svoikh-poedinkakh-na-chempionate-mira-po-mma-1052990757.html
Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА
Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА
Sputnik Абхазия
Абхазский спортсмен Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. О том, как проходила подготовка и акклиматизация перед... 01.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-01T15:17+0300
2024-12-01T15:17+0300
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Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА
Абхазский спортсмен Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. О том, как проходила подготовка и акклиматизация перед Чемпионатом, какие бои оказались наиболее сложными для абхазского спортсмена, чего не хватило для победы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал сам боец - Даут Гублиа.В чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам принимали участие около 160 спортсменов из 35 стран. Гублиа провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России, и одержал победу в первых двух. Спортсмен тренируется в Сочи, но на соревнованиях представлял Абхазию.Слушайте подкаст.
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Дополнительное время: Гублиа о своих поединках на Чемпионате мира по ММА
15:17 01.12.2024 (обновлено: 16:47 01.12.2024)
Абхазский спортсмен Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. О том, как проходила подготовка и акклиматизация перед Чемпионатом, какие бои оказались наиболее сложными для абхазского спортсмена, чего не хватило для победы, об этом в эфире радио Sputnik рассказал сам боец - Даут Гублиа.
В чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам принимали участие около 160 спортсменов из 35 стран. Гублиа провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России, и одержал победу в первых двух. Спортсмен тренируется в Сочи, но на соревнованиях представлял Абхазию.