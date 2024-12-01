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Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря
Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря
Sputnik Абхазия
Спектакль стал дипломной работой абхазских студентов, обучающихся в театральном институте имени Щепкина в Москве. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-01T21:07+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря. Постановку, основанную на произведении Искандера, в Сухум привезут студенты из Абхазии, которые сейчас учатся на третьем курсе театрального института имени Щепкина. Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский.
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русдрам, театр, абхазия, новости, искусство, фазиль искандер
русдрам, театр, абхазия, новости, искусство, фазиль искандер
Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря
Спектакль стал дипломной работой абхазских студентов, обучающихся в театральном институте имени Щепкина в Москве.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря.
Постановку, основанную на произведении Искандера, в Сухум привезут студенты из Абхазии, которые сейчас учатся на третьем курсе театрального института имени Щепкина.
Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский.
"Произведения Фазиля Абдуловича пронизаны тонким юмором, сердечностью и любовью к своим землякам и отчизне. А Человек с большой буквы всегда остается главным героем и объектом бесконечного исследования автора", – делился Дубровский в комментарии для пресс-службы театра.