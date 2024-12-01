https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/spektakl-chelovek-i-ego-okrestnosti-pokazhut-v-rusdrame-2-dekabrya-1053033252.html

Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря

Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря

Sputnik Абхазия

Спектакль стал дипломной работой абхазских студентов, обучающихся в театральном институте имени Щепкина в Москве. 01.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Спектакль "Человек и его окрестности" покажут в РУСДРАМе 2 декабря. Постановку, основанную на произведении Искандера, в Сухум привезут студенты из Абхазии, которые сейчас учатся на третьем курсе театрального института имени Щепкина. Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский.

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