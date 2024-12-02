https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-sputnik-abkhaziya-s-10-letiem-1053036155.html

Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием

Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием

Sputnik Абхазия

Вот уже 10 лет Sputnik Абхазия на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает читателям о важнейших событиях в республике и мире. 02.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием. Он отметил важное место, которое агентство занимает среди средств массовой информации в республике.От лица руководства республики и. о. президента поблагодарил Sputnik за активное и качественное использование абхазского языка в работе и за систематические обучающие программы для журналистов. Гунба пожелал сотрудникам агентства здоровья, дальнейших успехов и побольше хороших новостей.

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