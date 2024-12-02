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Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием
Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием
Sputnik Абхазия
Вот уже 10 лет Sputnik Абхазия на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает читателям о важнейших событиях в республике и мире. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T11:23+0300
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием. Он отметил важное место, которое агентство занимает среди средств массовой информации в республике.От лица руководства республики и. о. президента поблагодарил Sputnik за активное и качественное использование абхазского языка в работе и за систематические обучающие программы для журналистов. Гунба пожелал сотрудникам агентства здоровья, дальнейших успехов и побольше хороших новостей.
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абхазия, новости, sputnik абхазия
абхазия, новости, sputnik абхазия
Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием
11:23 02.12.2024 (обновлено: 11:44 02.12.2024)
Вот уже 10 лет Sputnik Абхазия на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает читателям о важнейших событиях в республике и мире.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поздравил
коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием.
Он отметил важное место, которое агентство занимает среди средств массовой информации в республике.
"За это время вы заняли свое исключительное место среди СМИ Абхазии. Тысячи читателей ежедневно следят за новостями на ваших платформах, ждут ваших эфиров на радио, в которых всегда ведутся интересные беседы", — подчеркнул он.
От лица руководства республики и. о. президента поблагодарил Sputnik за активное и качественное использование абхазского языка в работе и за систематические обучающие программы для журналистов.
Гунба пожелал сотрудникам агентства здоровья, дальнейших успехов и побольше хороших новостей.