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Человек и его окрестности: Хинтба о спектакле студентов "Щепки" в Сухуме
Человек и его окрестности: Хинтба о спектакле студентов "Щепки" в Сухуме
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Гастроли Высшего театрального института имени Щепкина при Малом театре России пройдут в РУСДРАМе 2 декабря. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T21:39+0300
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Молодые студенты из Абхазии, обучающиеся в театральном институте Щепкина, покажут спектакль по произведению Фазиля Искандера "Человек и его окрестности". "Это удивительное событие, потому что еще несколько лет назад, в 2021 году, когда мы набрали первый целевой курс театра имени Фазиля Искандера в ведущем российском театральном вузе – университете имени Щепкина при Малом театре России, мы представить не могли, что так быстро пролетит время, и эти ребята на третьем курсе, и у них подготовлен первый спектакль", - подчеркнул гендиректор театра Ираклий Хинтба. Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский.
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абхазия, культура, русдрам, видео, мультимедиа, видео
Человек и его окрестности: Хинтба о спектакле студентов "Щепки" в Сухуме
Гастроли Высшего театрального института имени Щепкина при Малом театре России пройдут в РУСДРАМе 2 декабря.
Молодые студенты из Абхазии, обучающиеся в театральном институте Щепкина, покажут спектакль по произведению Фазиля Искандера "Человек и его окрестности".
"Это удивительное событие, потому что еще несколько лет назад, в 2021 году, когда мы набрали первый целевой курс театра имени Фазиля Искандера в ведущем российском театральном вузе – университете имени Щепкина при Малом театре России, мы представить не могли, что так быстро пролетит время, и эти ребята на третьем курсе, и у них подготовлен первый спектакль", - подчеркнул гендиректор театра Ираклий Хинтба.
Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский.