https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/chelovek-i-ego-okrestnosti-khintba-o-spektakle-studentov-schepki-v-sukhume-1053045401.html

Человек и его окрестности: Хинтба о спектакле студентов "Щепки" в Сухуме

Человек и его окрестности: Хинтба о спектакле студентов "Щепки" в Сухуме

Sputnik Абхазия

Гастроли Высшего театрального института имени Щепкина при Малом театре России пройдут в РУСДРАМе 2 декабря. 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T21:39+0300

2024-12-02T21:39+0300

2024-12-02T21:39+0300

в абхазии

абхазия

культура

русдрам

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/02/1053040519_0:8:3068:1734_1920x0_80_0_0_ef9924a44038c9230b446f9a5c2a002e.jpg

Молодые студенты из Абхазии, обучающиеся в театральном институте Щепкина, покажут спектакль по произведению Фазиля Искандера "Человек и его окрестности". "Это удивительное событие, потому что еще несколько лет назад, в 2021 году, когда мы набрали первый целевой курс театра имени Фазиля Искандера в ведущем российском театральном вузе – университете имени Щепкина при Малом театре России, мы представить не могли, что так быстро пролетит время, и эти ребята на третьем курсе, и у них подготовлен первый спектакль", - подчеркнул гендиректор театра Ираклий Хинтба. Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, русдрам, видео, мультимедиа, видео