https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/khintba-o-vystuplenii-studentov-schepki-v-rusdrame-interesno-kak-soedinyatsya-energii--1053039787.html
Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии
Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии
Sputnik Абхазия
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал, что представят впервые на абхазской сцене студенты Высшего театрального училища имени... 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T16:42+0300
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Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии
Sputnik Абхазия
Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии
На сцене Русдрама стартуют "Большие гастроли" Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина со спектаклем "Человек и его окрестности" по мотивам произведений Искандера. Все подробности в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио
Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии
16:42 02.12.2024 (обновлено: 16:47 02.12.2024)
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал, что представят впервые на абхазской сцене студенты Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина.
На сцене Русдрама стартуют "Большие гастроли" Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина со спектаклем "Человек и его окрестности" по мотивам произведений Искандера. Все подробности в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
"Это знаковое событие. Очень интересно, как они почувствуют энергию зрительного зала, энергию нашей сцены, как их энергии, которые они нарабатывают, обучаясь в Москве, соединятся", – отметил Ираклий Хинтба.