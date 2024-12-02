https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/khintba-o-vystuplenii-studentov-schepki-v-rusdrame-interesno-kak-soedinyatsya-energii--1053039787.html

Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии

Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии

Sputnik Абхазия

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал, что представят впервые на абхазской сцене студенты Высшего театрального училища имени... 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T16:42+0300

2024-12-02T16:42+0300

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Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии Sputnik Абхазия Хинтба о выступлении студентов "Щепки" в РУСДРАМе: интересно, как соединятся энергии

На сцене Русдрама стартуют "Большие гастроли" Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина со спектаклем "Человек и его окрестности" по мотивам произведений Искандера. Все подробности в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Слушайте подкаст.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио