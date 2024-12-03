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Бганба рассказал о специфике работы Sputnik Абхазия

Бганба рассказал о специфике работы Sputnik Абхазия

Sputnik Абхазия

Руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия Руслан Бганба в эфире радио Sputnik рассказал, каковы принципы работы агентства, как оно реагирует на... 03.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-03T11:43+0300

2024-12-03T11:43+0300

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Бганба о работе Sputnik Абхазия Sputnik Абхазия Бганба о работе Sputnik Абхазия

Sputnik Абхазия отмечает 10-летие! Все это время наша команда на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает о самых важных событиях, которые происходят в Абхазии, в России и в мире.Итоги работы в эфире радио Sputnik подвел руководитель информационного агентства Руслан Бганба.Главная позиция Sputnik Абхазия – не конкурировать, отметил руководитель. "Не потому, что нам нет конкурентов, и не потому, что мы отстаем от кого-то. У каждого есть своя ниша, есть свой читатель, свой зритель. Чем выше уровнем будут все игроки, тем лучше будет работать наша редакция", – считает Руслан Бганба. Слушайте подкаст. Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло онлайн в декабре 2014 года.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, sputnik, сми, россия сегодня, юбилей, аудио