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Бганба рассказал о специфике работы Sputnik Абхазия
Бганба рассказал о специфике работы Sputnik Абхазия
Sputnik Абхазия
Руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия Руслан Бганба в эфире радио Sputnik рассказал, каковы принципы работы агентства, как оно реагирует на... 03.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-03T11:43+0300
2024-12-03T11:43+0300
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Бганба о работе Sputnik Абхазия
Sputnik Абхазия
Бганба о работе Sputnik Абхазия
Sputnik Абхазия отмечает 10-летие! Все это время наша команда на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает о самых важных событиях, которые происходят в Абхазии, в России и в мире.Итоги работы в эфире радио Sputnik подвел руководитель информационного агентства Руслан Бганба.Главная позиция Sputnik Абхазия – не конкурировать, отметил руководитель. "Не потому, что нам нет конкурентов, и не потому, что мы отстаем от кого-то. У каждого есть своя ниша, есть свой читатель, свой зритель. Чем выше уровнем будут все игроки, тем лучше будет работать наша редакция", – считает Руслан Бганба. Слушайте подкаст. Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло онлайн в декабре 2014 года.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, sputnik, сми, россия сегодня, юбилей, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, sputnik, сми, россия сегодня, юбилей, аудио
Бганба рассказал о специфике работы Sputnik Абхазия
11:43 03.12.2024 (обновлено: 12:17 03.12.2024)
Руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия Руслан Бганба в эфире радио Sputnik рассказал, каковы принципы работы агентства, как оно реагирует на конкуренцию, критику и современные вызовы.
Sputnik Абхазия отмечает 10-летие! Все это время наша команда на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает о самых важных событиях, которые происходят в Абхазии, в России и в мире.
Итоги работы в эфире радио Sputnik подвел руководитель информационного агентства Руслан Бганба.
"Оценивать нашу работу надо исходя из развития журналистики в Абхазии в целом. Мы совсем молоды, наши коллеги гораздо опытнее, мы на них во многом равняемся. Но при этом 10 лет – достаточный срок, чтобы делать какие-то выводы, подводить итоги, оценивать прошедший период", – сказал Бганба.
Главная позиция Sputnik Абхазия – не конкурировать, отметил руководитель.
"Не потому, что нам нет конкурентов, и не потому, что мы отстаем от кого-то. У каждого есть своя ниша, есть свой читатель, свой зритель. Чем выше уровнем будут все игроки, тем лучше будет работать наша редакция", – считает Руслан Бганба.
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло онлайн в декабре 2014 года.