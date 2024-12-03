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Гунба: необходимо неукоснительно соблюдать соглашение, достигнутое властью и оппозицией
Гунба: необходимо неукоснительно соблюдать соглашение, достигнутое властью и оппозицией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Соглашение, заключенное между властью и оппозицией 19 ноября, необходимо неукоснительно соблюдать, считает и.о. президента Абхазии... 03.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-03T17:00+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Соглашение, заключенное между властью и оппозицией 19 ноября, необходимо неукоснительно соблюдать, считает и.о. президента Абхазии Бадра Гунба. Гунба призвал всех участников политического процесса придерживаться законодательства Абхазии и пунктов достигнутого соглашения. 19 ноября представители власти и оппозиции по итогам переговоров, которые длились более девяти часов, подписали соглашение, согласно которому Аслан Бжания подает заявление об отставке с поста президента Абхазии, и.о. главы государства становится Бадра Гунба. Он освобождает от должности премьер-министра Александра Анкваб и назначает на этот пост Валерия Бганба. При этом все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах.
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абхазия, политика, оппозиция
Гунба: необходимо неукоснительно соблюдать соглашение, достигнутое властью и оппозицией
17:00 03.12.2024 (обновлено: 18:58 03.12.2024)
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Соглашение, заключенное между властью и оппозицией 19 ноября, необходимо неукоснительно соблюдать, считает и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.
"По мнению и.о. главы государства, этот документ позволил вернуть ситуацию в конституционное русло и избежать непоправимых для государства последствий", — пишет пресс-служба.
Гунба призвал всех участников политического процесса придерживаться законодательства Абхазии и пунктов достигнутого соглашения.
19 ноября представители власти и оппозиции по итогам переговоров, которые длились более девяти часов, подписали соглашение, согласно которому Аслан Бжания подает заявление об отставке с поста президента Абхазии, и.о. главы государства становится Бадра Гунба. Он освобождает от должности премьер-министра Александра Анкваб и назначает на этот пост Валерия Бганба. При этом все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах.