Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен
18:00 03.12.2024 (обновлено: 19:09 03.12.2024)
© Sputnik / Ростислав Нетисов/
Подписаться
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен.
И.о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение:
Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки в лесах, парках, скверах и их незаконной реализации;
Государственному таможенному комитету поручено с 25 ноября по 31 декабря не реже одного раза в три календарных дня представлять в МВД сведения об объемах, ввезенных в республику елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары;
центральным и местным органам госуправления госпредприятиям и учреждениям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные елки.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД.