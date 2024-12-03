https://sputnik-abkhazia.ru/20241203/kontrol-po-okhrane-khvoynykh-nasazhdeniy-v-abkhazii-budet-usilen-1053057116.html

Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен

Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен. 03.12.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

елки

абхазия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен. И.о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение: Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД. ​ ​ ​

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