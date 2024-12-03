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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен
Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен. 03.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен. И.о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение: Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД. ​ ​ ​
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елки, абхазия
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Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен

18:00 03.12.2024 (обновлено: 19:09 03.12.2024)
© Sputnik / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаготовка новогодних елок в Новосибирской области
Заготовка новогодних елок в Новосибирской области - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2024
© Sputnik / Ростислав Нетисов
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Контроль по охране хвойных насаждений в Абхазии будет усилен.
И.о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение:
Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки в лесах, парках, скверах и их незаконной реализации;
Государственному таможенному комитету поручено с 25 ноября по 31 декабря не реже одного раза в три календарных дня представлять в МВД сведения об объемах, ввезенных в республику елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары;
центральным и местным органам госуправления госпредприятиям и учреждениям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные елки.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД. ​ ​ ​
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