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Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники: видим хороший прирост

Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники: видим хороший прирост

Sputnik Абхазия

Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов рассказал о бронировании отдыха на Новый год. 03.12.2024, Sputnik Абхазия

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Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники Sputnik Абхазия Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники

Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре. Средняя стоимость ночи там составляет 2900 рублей, следует из данных сервиса Tvil.ru. Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов рассказал о бронировании отдыха в Абхазии, сравнив с показателями прошлого года. "Мы пока видим хороший прирост – около 40 процентов. Это касается и отелей, которые работали в прошлые годы, и которые появились в этом году. Новый год не затронут той политической ситуацией, которая была в ноябре, которая сильно повлияла на продажи", – отметил Косилов. Новогодний отпуск люди выбирают осознанно, понимая, что в Абхазии, может, и были какие-то волнения, но для этой страны они пока свойственны. Поэтому люди едут в Абхазию, понимая, что все будет хорошо, сказал Сергей Косилов. Слушайте подкаст.

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