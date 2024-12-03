https://sputnik-abkhazia.ru/20241203/kosilov-o-sprose-na-otdykh-v-abkhazii-na-novogodnie-prazdniki-vidim-khoroshiy-prirost-1053051483.html
Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники: видим хороший прирост
Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники: видим хороший прирост
Sputnik Абхазия
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов рассказал о бронировании отдыха на Новый год. 03.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-03T14:15+0300
2024-12-03T14:15+0300
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Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники
Sputnik Абхазия
Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники
Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре. Средняя стоимость ночи там составляет 2900 рублей, следует из данных сервиса Tvil.ru. Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов рассказал о бронировании отдыха в Абхазии, сравнив с показателями прошлого года. "Мы пока видим хороший прирост – около 40 процентов. Это касается и отелей, которые работали в прошлые годы, и которые появились в этом году. Новый год не затронут той политической ситуацией, которая была в ноябре, которая сильно повлияла на продажи", – отметил Косилов. Новогодний отпуск люди выбирают осознанно, понимая, что в Абхазии, может, и были какие-то волнения, но для этой страны они пока свойственны. Поэтому люди едут в Абхазию, понимая, что все будет хорошо, сказал Сергей Косилов. Слушайте подкаст.
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Косилов о спросе на отдых в Абхазии на новогодние праздники: видим хороший прирост
14:15 03.12.2024 (обновлено: 14:54 03.12.2024)
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов рассказал о бронировании отдыха на Новый год.
Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре. Средняя стоимость ночи там составляет 2900 рублей, следует из данных сервиса Tvil.ru.
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов рассказал о бронировании отдыха в Абхазии, сравнив с показателями прошлого года.
"Мы пока видим хороший прирост – около 40 процентов. Это касается и отелей, которые работали в прошлые годы, и которые появились в этом году. Новый год не затронут той политической ситуацией, которая была в ноябре, которая сильно повлияла на продажи", – отметил Косилов.
Новогодний отпуск люди выбирают осознанно, понимая, что в Абхазии, может, и были какие-то волнения, но для этой страны они пока свойственны. Поэтому люди едут в Абхазию, понимая, что все будет хорошо, сказал Сергей Косилов.