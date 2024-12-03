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Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности. 03.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности. Вопрос должны были рассмотреть 15 ноября. Депутаты проголосовали против повестки и предложили перенести заседание, но собравшиеся у Парламента люди потребовали от них проголосовать против ратификации. Это стало причиной протестов, которые привели к отставке президента Аслана Бжания.
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парламент абхазии, абхазия, россия, инвестиции
парламент абхазии, абхазия, россия, инвестиции
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения
12:08 03.12.2024 (обновлено: 12:44 03.12.2024)
СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности.
Документ предусматривает льготы для российских предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей.
Вопрос должны были рассмотреть 15 ноября. Депутаты проголосовали против повестки и предложили перенести заседание, но собравшиеся у Парламента люди потребовали от них проголосовать против ратификации.
Это стало причиной протестов, которые привели к отставке президента Аслана Бжания.