https://sputnik-abkhazia.ru/20241203/parlament-abkhazii-progolosoval-protiv-ratifikatsii-investitsionnogo-soglasheniya-1053049851.html

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности. 03.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности. Вопрос должны были рассмотреть 15 ноября. Депутаты проголосовали против повестки и предложили перенести заседание, но собравшиеся у Парламента люди потребовали от них проголосовать против ратификации. Это стало причиной протестов, которые привели к отставке президента Аслана Бжания.

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