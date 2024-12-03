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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241203/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-novodarovka-v-zaporozhskoy-oblasti-1053052066.html
Российская армия освободила населенный пункт Новодаровка в Запорожской области
Российская армия освободила населенный пункт Новодаровка в Запорожской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новодаровка в Запорожской области, сообщило Минобороны России. 03.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новодаровка в Запорожской области, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российская армия освободила населенный пункт Новодаровка в Запорожской области

14:41 03.12.2024 (обновлено: 14:52 03.12.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота связистов ВС РФ на Запорожском направлении
Работа связистов ВС РФ на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Новодаровка в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.
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