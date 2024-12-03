https://sputnik-abkhazia.ru/20241203/studenty-instituta-imeni-schepkina-i-aktery-rusdrama-vpervye-vmeste-vyydut-na-stsenu--1053052191.html

Студенты института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену

Студенты института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты театрального института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену в рамках режиссерской... 03.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты театрального института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену в рамках режиссерской лаборатории “Сандро”. Роли уже распределены.Четыре российских режиссера в этом году поставят спектакли по произведениям классиков абхазской литературы: По словам гендиректора РУСДРАМа, лаборатория уникальна тем, что впервые в ней будут представлены только абхазские авторы. 7 декабря все четыре эскиза будут вынесены на суд зрителей. По итогам лаборатории будет отобрана одна работа, которая получит право превратиться в полноценный спектакль в 2025 году.

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