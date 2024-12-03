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Студенты института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену
Студенты института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты театрального института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену в рамках режиссерской... 03.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты театрального института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену в рамках режиссерской лаборатории “Сандро”. Роли уже распределены.Четыре российских режиссера в этом году поставят спектакли по произведениям классиков абхазской литературы: По словам гендиректора РУСДРАМа, лаборатория уникальна тем, что впервые в ней будут представлены только абхазские авторы. 7 декабря все четыре эскиза будут вынесены на суд зрителей. По итогам лаборатории будет отобрана одна работа, которая получит право превратиться в полноценный спектакль в 2025 году.
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абхазия, русдрам, культура
Студенты института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену
14:10 03.12.2024 (обновлено: 14:57 03.12.2024)
СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты театрального института имени Щепкина и актеры РУСДРАМа впервые вместе выйдут на сцену в рамках режиссерской лаборатории “Сандро”. Роли уже распределены.
Четыре российских режиссера в этом году поставят спектакли по произведениям классиков абхазской литературы:
Денис Хуснияров выбрал рассказ Джумы Ахуба "Земляника".
Ирина Кондрашова — "В ночь новолуния" Шалодии Аджинджал.
Андрей Сидельников будет готовить эскиз по произведению Фазиля Искандера "Рассказ о море".
Еще одно произведение Искандера "Тали — чудо из Чегема" будет ставить Иван Рябенко.
По словам гендиректора РУСДРАМа, лаборатория уникальна тем, что впервые в ней будут представлены только абхазские авторы.
"Тут и Фазиль Искандер, и Джума Ахуба, и Шалодиа Аджинджал. Мне кажется, очень интересная получилась композиция названий. И режиссеры в этом году очень опытные. Это художественные руководители театров и режиссеры с большим серьезным багажом, выпускники лучших школ", — отметил он.
7 декабря все четыре эскиза будут вынесены на суд зрителей. По итогам лаборатории будет отобрана одна работа, которая получит право превратиться в полноценный спектакль в 2025 году.