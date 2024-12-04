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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/abkhaziya-potrebila-v-noyabre-107-millionov-kvtch-elektroenergii-zakuplennoy-u-rossii-1053058856.html
Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России
Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра... 04.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-04T09:00+0300
2024-12-04T11:10+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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электроэнергетика
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии. Министр добавил, что "Черноморэнерго" уже перечислило 160 миллионов рублей на оплату коммерческого перетока из России.
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абхазия, россия, электроэнергетика
абхазия, россия, электроэнергетика

Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России

09:00 04.12.2024 (обновлено: 11:10 04.12.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бзыпская подстанция
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
По его словам, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии.
"Сегодня мы работаем над тем, чтобы отправить очередной транш за электроэнергию. Для бюджетной системы это серьезное испытание", — отметил Нанба.
Министр добавил, что "Черноморэнерго" уже перечислило 160 миллионов рублей на оплату коммерческого перетока из России.
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