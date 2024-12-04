https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/abkhaziya-potrebila-v-noyabre-107-millionov-kvtch-elektroenergii-zakuplennoy-u-rossii-1053058856.html

Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России

Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра... 04.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-04T09:00+0300

2024-12-04T09:00+0300

2024-12-04T11:10+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

электроэнергетика

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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии. Министр добавил, что "Черноморэнерго" уже перечислило 160 миллионов рублей на оплату коммерческого перетока из России.

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абхазия, россия, электроэнергетика