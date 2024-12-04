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Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России
Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра... 04.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-04T09:00+0300
2024-12-04T09:00+0300
2024-12-04T11:10+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии. Министр добавил, что "Черноморэнерго" уже перечислило 160 миллионов рублей на оплату коммерческого перетока из России.
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абхазия, россия, электроэнергетика
абхазия, россия, электроэнергетика
Абхазия потребила в ноябре 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России
09:00 04.12.2024 (обновлено: 11:10 04.12.2024)
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В ноябре Абхазия потребила 107 миллионов кВт•ч электроэнергии, закупленной у России, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
По его словам, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии.
"Сегодня мы работаем над тем, чтобы отправить очередной транш за электроэнергию. Для бюджетной системы это серьезное испытание", — отметил Нанба.
Министр добавил, что "Черноморэнерго" уже перечислило 160 миллионов рублей на оплату коммерческого перетока из России.