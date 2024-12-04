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Нанба о ситуации с абхазской энергетикой, перспективах Сухумского аэропорта и АЖД

Нанба о ситуации с абхазской энергетикой, перспективах Сухумского аэропорта и АЖД

Sputnik Абхазия

Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба в интервью радио Sputnik рассказал, что делают власти страны для нормализации... 04.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-04T14:16+0300

2024-12-04T14:16+0300

2024-12-04T14:16+0300

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Нанба о ситуации с абхазской энергетикой, перспективах Сухумского аэропорта и АЖД Sputnik Абхазия Нанба о ситуации с абхазской энергетикой, перспективах Сухумского аэропорта и АЖД

"Для бюджетной системы это серьезное испытание. На совещании исполняющего обязанности президента Абхазии были приняты соответствующие решения, даны поручения и Министерству финансов, и всем другим ведомствам. Идет оптимизация всех бюджетных расходов. Помимо этого, сама компания "Черноморэнерго" тоже изыскивает средства и участвует в оплате коммерческого перетока. На сегодняшний день мы полностью закрыли ноябрь", – сообщил Нанба. "Черноморэнерго" перечислило 160 миллионов рублей на оплату коммерческого перетока из России, рассказал и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. "На сегодняшний день "Черноморэнерго" уже перечислило порядка 160 миллионов рублей. Это существенная доля. В принципе сейчас работа РУПа поставлена так, чтобы все финансовые возможности направлялись на покрытие электроэнергии", — добавил Нанба.Более 10,5 миллиарда рублей было выделено из российского федерального бюджета с 2016 по 2024 годы на оплату перетока электроэнергии в Абхазию, сообщил Нанба. По его словам, с 2016 года республика постоянно сталкивается с дефицитом электроэнергии. Однако правительство не включало в ежегодный проект республиканского бюджета расходы на оплату перетока.Интервью с главой ведомства в нашем подкасте.

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