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Россия выделила более 10,5 миллиарда рублей с 2016 года на оплату перетока в Абхазию

Россия выделила более 10,5 миллиарда рублей с 2016 года на оплату перетока в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Более 10,5 миллиарда рублей было выделено из российского федерального бюджета с 2016 по 2024 годы на оплату перетока электроэнергии в... 04.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-04T10:55+0300

2024-12-04T10:55+0300

2024-12-04T13:32+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

электроэнергетика

экономика

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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Более 10,5 миллиарда рублей было выделено из российского федерального бюджета с 2016 по 2024 годы на оплату перетока электроэнергии в Абхазию, сообщил в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, с 2016 года республика постоянно сталкивается с дефицитом электроэнергии. Однако правительство не включало в ежегодный проект республиканского бюджета расходы на оплату перетока. Он добавил, что из Инвестпрограммы за этот период было потрачено более 1,3 миллиарда рублей. При этом за последние три года в энергетическую инфраструктуру Абхазии вложено около одного миллиарда рублей, для нормального функционирования отрасли необходимо около шести миллиардов рублей."Если говорить в цифрах, то за 2022, 2023 и текущий период 2024 года в инфраструктуру вложено порядка одного миллиарда рублей. Да, эта сумма больше, чем складывалась ранее, но по предварительным расчетам, для проведения программы реновации, суть которой заключается в том, чтобы привести уровень технического состояния нашего электросетевого хозяйства до нормального, требуется порядка шести миллиардов рублей. Это по предварительным оценкам", — добавил Нанба.

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