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Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на 2,3 млн руб
Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на 2,3 млн руб
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Краснодарские таможенники изъяли у россиянина иномарку, незаконно ввезенную из Абхазии. 04.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-04T15:00+0300
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Краснодарские таможенники изъяли у россиянина иномарку, незаконно ввезенную из Абхазии. Возбуждено уголовное дело. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей. Машина помещена на специализированную стоянку.
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государственная граница, абхазия, россия
государственная граница, абхазия, россия
Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на 2,3 млн руб
15:00 04.12.2024 (обновлено: 16:10 04.12.2024)
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Краснодарские таможенники изъяли у россиянина иномарку, незаконно ввезенную из Абхазии.
Автомобиль был ранее ввезен в Россию гражданином Абхазии для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако за рулем находился гражданин РФ в нарушение законодательства ЕАЭС.
Возбуждено уголовное дело. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей. Машина помещена на специализированную стоянку.