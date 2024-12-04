https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/turbaza-gergedava-i-kogoniya-o-razvitii-inklyuzivnogo-turizma-v-abkhazii--1053052721.html
Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии
Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Инклюзивный туризм предполагает создание среды для всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это равный доступ к... 04.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-04T10:41+0300
2024-12-04T10:41+0300
2024-12-04T10:43+0300
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Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии
Инклюзивный туризм предполагает создание среды для всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это равный доступ к инфраструктуре, транспорту, информации и связи. Насколько Абхазия готова к приему таких туристов и как развивать это направление, рассказали эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава и владелец инклюзивного отеля Руслан Когония."У нас много отелей, но не все они полностью доступны. Хотя Абхазия немного продвинулась в инклюзивном туризме. Мы уже несколько лет занимаемся этим, встречаем людей, привозим, создаем необходимые условия для отдыха. Есть, хотя и не много, доступные туры для этой категории туристов. И мы пытаемся создать новые направления", – рассказал Руслан Когония. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, инвалиды, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, инвалиды, аудио
Инклюзивный туризм предполагает создание среды для всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это равный доступ к инфраструктуре, транспорту, информации и связи. Насколько Абхазия готова к приему таких туристов и как развивать это направление, рассказали эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава и владелец инклюзивного отеля Руслан Когония.
"У нас много отелей, но не все они полностью доступны. Хотя Абхазия немного продвинулась в инклюзивном туризме. Мы уже несколько лет занимаемся этим, встречаем людей, привозим, создаем необходимые условия для отдыха. Есть, хотя и не много, доступные туры для этой категории туристов. И мы пытаемся создать новые направления", – рассказал Руслан Когония.