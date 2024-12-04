https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/turbaza-gergedava-i-kogoniya-o-razvitii-inklyuzivnogo-turizma-v-abkhazii--1053052721.html

Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии

Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии

Sputnik Абхазия

Инклюзивный туризм предполагает создание среды для всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это равный доступ к... 04.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-04T10:41+0300

2024-12-04T10:41+0300

2024-12-04T10:43+0300

радио

подкасты

турбаза

абхазия

отдых в абхазии

инвалиды

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/04/1053059919_0:0:1003:565_1920x0_80_0_0_37b4d05f97db53f74286d7432c964175.jpg

Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Гергедава и Когония о развитии инклюзивного туризма в Абхазии

Инклюзивный туризм предполагает создание среды для всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это равный доступ к инфраструктуре, транспорту, информации и связи. Насколько Абхазия готова к приему таких туристов и как развивать это направление, рассказали эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава и владелец инклюзивного отеля Руслан Когония."У нас много отелей, но не все они полностью доступны. Хотя Абхазия немного продвинулась в инклюзивном туризме. Мы уже несколько лет занимаемся этим, встречаем людей, привозим, создаем необходимые условия для отдыха. Есть, хотя и не много, доступные туры для этой категории туристов. И мы пытаемся создать новые направления", – рассказал Руслан Когония. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, инвалиды, аудио