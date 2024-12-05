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Дефицит, переток и майнинг: почему в Абхазии энергокризис
Дефицит, переток и майнинг: почему в Абхазии энергокризис
Sputnik Абхазия
О том, какова ситуация в энергетической отрасли Абхазии, есть ли выход из кризиса, когда завершится реконструкция Сухумского аэропорта, рассказал в эфире радио... 05.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-05T10:47+0300
2024-12-05T10:47+0300
2024-12-05T11:42+0300
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С 2016 года Абхазия постоянно сталкивается с энергодефицитом. В 2020 году ситуация в энергетической отрасли обострилась с началом массовой незаконной добычи криптовалюты. Для обеспечения населения светом республика вынуждена покупать электричество в России. В 2024 году энергокризис наступил уже в ноябре. За месяц республика купила у России 107 млн. кВт•ч электроэнергии. По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии. "Сегодня мы работаем над тем, чтобы отправить очередной транш за электроэнергию. Для бюджетной системы это серьезное испытание", – отметил Нанба.
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видео, мультимедиа, абхазия, энергосбережение, видео
Дефицит, переток и майнинг: почему в Абхазии энергокризис
10:47 05.12.2024 (обновлено: 11:42 05.12.2024)
О том, какова ситуация в энергетической отрасли Абхазии, есть ли выход из кризиса, когда завершится реконструкция Сухумского аэропорта, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
С 2016 года Абхазия постоянно сталкивается с энергодефицитом. В 2020 году ситуация в энергетической отрасли обострилась с началом массовой незаконной добычи криптовалюты.
Для обеспечения населения светом республика вынуждена покупать электричество в России. В 2024 году энергокризис наступил уже в ноябре. За месяц республика купила у России 107 млн. кВт•ч электроэнергии.
По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии.
"Сегодня мы работаем над тем, чтобы отправить очередной транш за электроэнергию. Для бюджетной системы это серьезное испытание", – отметил Нанба.