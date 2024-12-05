https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/defitsit-peretok-i-mayning-pochemu-v-abkhazii-energokrizis-1053068930.html

Дефицит, переток и майнинг: почему в Абхазии энергокризис

Дефицит, переток и майнинг: почему в Абхазии энергокризис

Sputnik Абхазия

О том, какова ситуация в энергетической отрасли Абхазии, есть ли выход из кризиса, когда завершится реконструкция Сухумского аэропорта, рассказал в эфире радио... 05.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-05T10:47+0300

2024-12-05T10:47+0300

2024-12-05T11:42+0300

энергетическая отрасль абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

энергосбережение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/04/1053063697_0:108:3067:1833_1920x0_80_0_0_d28577979effbf225065fb358020ac5f.jpg

С 2016 года Абхазия постоянно сталкивается с энергодефицитом. В 2020 году ситуация в энергетической отрасли обострилась с началом массовой незаконной добычи криптовалюты. Для обеспечения населения светом республика вынуждена покупать электричество в России. В 2024 году энергокризис наступил уже в ноябре. За месяц республика купила у России 107 млн. кВт•ч электроэнергии. По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, правительство Абхазии сейчас оптимизирует расходы для дальнейшей покупки электроэнергии. "Сегодня мы работаем над тем, чтобы отправить очередной транш за электроэнергию. Для бюджетной системы это серьезное испытание", – отметил Нанба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, энергосбережение, видео