https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/delba-zarplata-byudzhetnikam-na-segodnyashniy-den-ne-vyplachivaetsya-1053073916.html

Делба: зарплата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается

Делба: зарплата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 дека - Sputnik. Заработная плата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается из средств республиканского бюджета Абхазии, сообщил и.о. министра... 05.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-05T18:25+0300

2024-12-05T18:25+0300

2024-12-05T19:20+0300

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СУХУМ, 5 дека - Sputnik. Заработная плата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается из средств республиканского бюджета Абхазии, сообщил и.о. министра финансов Владимир Делба на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба. По его словам, Министерство по налогам и сборам занимается взысканием недоимок в усиленном режиме, в начислении таможенных платежей задержек нет. Однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства, добавил Делба. Энергетика каждый день забирает очень масштабные ресурсы, и у правительства нет возможности замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату бюджетников, сказал и.о. министра финансов. Он также сообщил, что 4 декабря в бюджет Гагрского района были согласованы изменения, чтобы выделить дополнительные 10 миллионов рублей на приобретение перетока электроэнергии из России. "Если говорить о бюджетных средствах, которые были направлены (на переток - прим.), это 425 миллионов рублей. Это с ноября месяца по сегодняшний день. Я могу проинформировать вас о том, что вчера согласовали изменения в бюджете Гагрского района — плюс 10 миллионов в пользу приобретения перетока. Вот и консолидированные ресурсы — 40 миллионов рублей", — объяснил Делба.

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