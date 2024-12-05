https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/delba-zarplata-byudzhetnikam-na-segodnyashniy-den-ne-vyplachivaetsya-1053073916.html
Делба: зарплата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается
Делба: зарплата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 дека - Sputnik. Заработная плата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается из средств республиканского бюджета Абхазии, сообщил и.о. министра... 05.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 дека - Sputnik. Заработная плата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается из средств республиканского бюджета Абхазии, сообщил и.о. министра финансов Владимир Делба на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба. По его словам, Министерство по налогам и сборам занимается взысканием недоимок в усиленном режиме, в начислении таможенных платежей задержек нет. Однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства, добавил Делба. Энергетика каждый день забирает очень масштабные ресурсы, и у правительства нет возможности замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату бюджетников, сказал и.о. министра финансов. Он также сообщил, что 4 декабря в бюджет Гагрского района были согласованы изменения, чтобы выделить дополнительные 10 миллионов рублей на приобретение перетока электроэнергии из России. "Если говорить о бюджетных средствах, которые были направлены (на переток - прим.), это 425 миллионов рублей. Это с ноября месяца по сегодняшний день. Я могу проинформировать вас о том, что вчера согласовали изменения в бюджете Гагрского района — плюс 10 миллионов в пользу приобретения перетока. Вот и консолидированные ресурсы — 40 миллионов рублей", — объяснил Делба.
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абхазия, россия, экономика
Делба: зарплата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается
18:25 05.12.2024 (обновлено: 19:20 05.12.2024)
СУХУМ, 5 дека - Sputnik. Заработная плата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается из средств республиканского бюджета Абхазии, сообщил и.о. министра финансов Владимир Делба на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба.
"Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать", — отметил Делба.
По его словам, Министерство по налогам и сборам занимается взысканием недоимок в усиленном режиме, в начислении таможенных платежей задержек нет. Однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства, добавил Делба.
Энергетика каждый день забирает очень масштабные ресурсы, и у правительства нет возможности замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату бюджетников, сказал и.о. министра финансов.
Он также сообщил, что 4 декабря в бюджет Гагрского района были согласованы изменения, чтобы выделить дополнительные 10 миллионов рублей на приобретение перетока электроэнергии из России.
"Если говорить о бюджетных средствах, которые были направлены (на переток - прим.), это 425 миллионов рублей. Это с ноября месяца по сегодняшний день. Я могу проинформировать вас о том, что вчера согласовали изменения в бюджете Гагрского района — плюс 10 миллионов в пользу приобретения перетока. Вот и консолидированные ресурсы — 40 миллионов рублей", — объяснил Делба.