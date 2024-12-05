https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/piliya-o-dolgakh-za-elektrichestvo-v-gale-borbe-s-maynerami-i-byudzhete-rayona---1053071381.html
Пилия о долгах за электричество в Гале, борьбе с майнерами и бюджете района
Пилия о долгах за электричество в Гале, борьбе с майнерами и бюджете района
Sputnik Абхазия
Глава Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 05.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-05T15:14+0300
2024-12-05T15:14+0300
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Главный четверг: Пилия о долгах за электричество в Гале и бюджете района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Пилия о долгах за электричество в Гале и бюджете района
Одна из главный проблем в Абхазии сегодня - дефицит электроэнергии, из-за чего в стране может быть введен режим ЧС в энергосистеме. Как в Галском районе борются с незаконным использованием электричества, какая работа ведется по сбору налогов, и чем запомнился этот год в районе, в интервью радио Sputnik рассказал глава администрации Галского района Константина Пилия. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Пилия о долгах за электричество в Гале, борьбе с майнерами и бюджете района
15:14 05.12.2024 (обновлено: 15:15 05.12.2024)
Глава Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
Одна из главный проблем в Абхазии сегодня - дефицит электроэнергии, из-за чего в стране может быть введен режим ЧС в энергосистеме. Как в Галском районе борются с незаконным использованием электричества, какая работа ведется по сбору налогов, и чем запомнился этот год в районе, в интервью радио Sputnik рассказал глава администрации Галского района Константина Пилия.
Слушайте подкаст
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