https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/piliya-o-dolgakh-za-elektrichestvo-v-gale-borbe-s-maynerami-i-byudzhete-rayona---1053071381.html

Пилия о долгах за электричество в Гале, борьбе с майнерами и бюджете района

Пилия о долгах за электричество в Гале, борьбе с майнерами и бюджете района

Sputnik Абхазия

Глава Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 05.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-05T15:14+0300

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Главный четверг: Пилия о долгах за электричество в Гале и бюджете района Sputnik Абхазия Главный четверг: Пилия о долгах за электричество в Гале и бюджете района

Одна из главный проблем в Абхазии сегодня - дефицит электроэнергии, из-за чего в стране может быть введен режим ЧС в энергосистеме. Как в Галском районе борются с незаконным использованием электричества, какая работа ведется по сбору налогов, и чем запомнился этот год в районе, в интервью радио Sputnik рассказал глава администрации Галского района Константина Пилия. Слушайте подкаст.

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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио