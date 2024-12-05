https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/skhodstvo-protestov-v-tbilisi-i-kieve-ukazyvaet-na-tsru-1053068718.html

Сходство протестов в Тбилиси и Киеве указывает на ЦРУ

Сходство протестов в Тбилиси и Киеве указывает на ЦРУ

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 05.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-05T10:32+0300

2024-12-05T10:32+0300

2024-12-05T11:49+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательПрозападные "стихийные протесты" на постсоветском пространстве профессионально подготовлены, организованы и профинансированы спецслужбами США и НАТО. Национальная псевдо-оппозиция – контролируемые фонды и общественные организации – удобный инструмент достижения внешнеполитических целей Вашингтона и Брюсселя. Тактика государственных переворотов совершенствуется, "цветные революции" становятся жестче и короче по времени.Даже на Британских островах заметили поразительное сходство между декабрьскими протестами в Тбилиси и Евромайданом в Киеве (2014 года). Газета The Economist вчера сообщила: "Масштабные антироссийские протесты в Тбилиси перекликаются с украинским майданом". Британцы считают, что Грузия "протестует против будущего под контролем России", и одновременно отмечают страх грузинского народа за свое будущее. Ведь майдан стал причиной войны с Россией.Глава профильной комиссии Госдумы РФ Василий Пискарев 4 декабря рассказал, что к организации протестов в Грузии подключились западные фонды и центры. Наблюдатели в Тбилиси насчитали около 2000 "профессиональных майданщиков" из разных стран, разогревающих протестную активность молодежи, практикующих методы управления толпой. Начинающие грузинские "революционеры" (студенты и школьники – расходный материал Запада) получают за один выход 50 лари (около $17), а также бесплатные лазерные указки, каски, фейерверки и ужин.На фоне протестов в Тбилиси грузинское руководство до конца 2028 года отложило начало переговоров о вступлении в Евросоюз и отказалось от бюджетной поддержки ЕС. Американское издание Responsible Statecraft констатировало глубокое вмешательство Евросоюза в суверенную политику, управление Грузии. И это достаточно поверхностный взгляд на проблему страны, которой в западной системе "международного разделения труда" отведена роль антироссийского военного плацдарма. Объект отчасти вышел из-под контроля США и НАТО, поэтому мы наблюдаем подавление "восстания Спартака" на Южном Кавказе.Метод принужденияПротесты в Тбилиси до мелочей повторяют киевский сценарий американских спецслужб. Баррикады на улицах, театрализованные погромы, национальные флаги, сцены с новобрачными, экзальтированная молодежь, подростки с коктейлями Молотова, за которыми угадываются боевые "инвалиды-колясочники" и "небесная сотня". Отдельные грузинские госчиновники (из МИД, Минобороны, полиции) показательно перешли на сторону "революционеров".Руководящая роль Центрального разведывательного управления США в истории и технологии "майданов" засвечена неоднократно. Вооруженный переворот в Киеве весной 2014 года стал результатом длительной "многоходовки" ЦРУ – перенастройки и оперативного переподчинения спецслужб Украины американским кураторам. Западные специалисты "плаща и кинжала" готовили для военных операций украинских боевиков и кадры управления, запасы оружия и снаряжения. Триумф "майдана" (успех ЦРУ) привел Украину к катастрофе, а НАТО – на порог Третьей мировой войны. В Грузии возможны варианты.Сценарии "цветных революций" практически нереализуемы в странах, где национальные спецслужбы подконтрольны своему правительству, и до конца выполняют свой долг. Пример – провальный для Запада "майдан" 2020 года в Республике Беларусь. Насколько Грузия устойчива к воздействию "многодоменных" операций ЦРУ и НАТО, мы сможем понять до начала 2025 года. Премьер Ираклий Кобахидхзе не намерен идти на переговоры с оппозиционерами, и все же, у правящей "Грузинской мечты" нет сильного внешнего союзника. Некоторые российские наблюдатели считают, что у грузинского правительства есть не более четырех недель для усмирения протестующих или "упаковки" актива, прежде чем события в Тбилиси примут неконтролируемый, деструктивный характер. Важно упредить противника и помнить: самостоятельная, нейтральная Грузия Западу не нужна. Военизированная организация протестов (со своими штабами, подрядчиками, логистикой) в "непокорной" Грузии – инструмент диктатуры США, метод принуждения к войне с Россией. Вопреки национальным интересам и здравому смыслу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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