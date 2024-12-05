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Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией страны, сообщает Минобороны РФ. 05.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-05T09:30+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией страны, сообщает Минобороны РФ. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа", – рассказали в ведомстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах страны. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
09:30 05.12.2024 (обновлено: 11:43 05.12.2024)
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией страны, сообщает Минобороны РФ.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа", – рассказали в ведомстве.
14 дронов сбито над Брянской областью,
по 1 — над Белгородской и Курской областями.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах страны. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.