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Стоимость российских природных богатств составила 100 триллионов долларов
Стоимость российских природных богатств составила 100 триллионов долларов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что почти вдвое больше аналогичного показателя в... 05.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-05T11:36+0300
2024-12-05T11:36+0300
2024-12-05T11:41+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что почти вдвое больше аналогичного показателя в США, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.По его словам, уникальная ресурсная база обеспечивает надежность российских поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе.Сечин также отметил, что Арктика – кладовая энергоресурсов России, но также и всего мира, ведь там содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и газа планеты.
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россия, экономика, природные ресурсы, в мире
россия, экономика, природные ресурсы, в мире
Стоимость российских природных богатств составила 100 триллионов долларов
11:36 05.12.2024 (обновлено: 11:41 05.12.2024)
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что почти вдвое больше аналогичного показателя в США, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
По его словам, уникальная ресурсная база обеспечивает надежность российских поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе.
"Обладая огромной и разнообразной ресурсной базой, Россия занимает особое место в мире. Совокупная стоимость природных богатств нашей страны составляет 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США. Это накладывает на нашу страну огромную ответственность", – сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Сечин также отметил, что Арктика – кладовая энергоресурсов России, но также и всего мира, ведь там содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и газа планеты.