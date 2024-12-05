https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/stoimost-rossiyskikh-prirodnykh-bogatstv-sostavila-100-trillionov-dollarov-1053069845.html

Стоимость российских природных богатств составила 100 триллионов долларов

Стоимость российских природных богатств составила 100 триллионов долларов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что почти вдвое больше аналогичного показателя в... 05.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-05T11:36+0300

2024-12-05T11:36+0300

2024-12-05T11:41+0300

россия

экономика

природные ресурсы

в мире

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что почти вдвое больше аналогичного показателя в США, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.По его словам, уникальная ресурсная база обеспечивает надежность российских поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе.Сечин также отметил, что Арктика – кладовая энергоресурсов России, но также и всего мира, ведь там содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и газа планеты.

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россия, экономика, природные ресурсы, в мире