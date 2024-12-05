https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/takie-obstoyatelstva-kalyagina-i-bogdanov-o-vozmozhnostyakh-dlya-nominantov-premii-amos--1053063467.html
Такие обстоятельства: Калягина и Богданов о возможностях для номинантов Премии АМОС
Такие обстоятельства: Калягина и Богданов о возможностях для номинантов Премии АМОС
Sputnik Абхазия
Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik... 05.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-05T10:13+0300
2024-12-05T10:13+0300
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Такие обстоятельства: Калягина и Богданов о возможностях для номинантов Премии АМОС
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Калягина и Богданов о возможностях для номинантов Премии АМОС
Ассоциация отельеров АМОС проведет конкурс среди объектов размещения, расположенных на юге России и в Абхазии. Второй раз подряд "Абхазский союз туризма" становится партнером Премии. До 12 декабря отели и санатории республики могут подать заявки для участия в этом значимом событии туристической сферы. О том, кто может принять участие в конкурсе и что это даст туробъектам, рассказали председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, туризм, отели, аудио
Такие обстоятельства: Калягина и Богданов о возможностях для номинантов Премии АМОС
10:13 05.12.2024 (обновлено: 10:14 05.12.2024)
Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik рассказали, какие возможности открывает участие в конкурсе среди отелей, расположенных на юге России и в Абхазии.
Ассоциация отельеров АМОС проведет конкурс среди объектов размещения, расположенных на юге России и в Абхазии. Второй раз подряд "Абхазский союз туризма" становится партнером Премии. До 12 декабря отели и санатории республики могут подать заявки для участия в этом значимом событии туристической сферы.
О том, кто может принять участие в конкурсе и что это даст туробъектам, рассказали председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik.