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Жизнь и опера: Алиса Гицба отмечает день рождения
Жизнь и опера: Алиса Гицба отмечает день рождения
Sputnik Абхазия
Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба отмечает свой день... 05.12.2024, Sputnik Абхазия
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Оперная певица из Абхазии Алиса Гицба – одна из самых ярких исполнителей классической музыки, без которой сегодня невозможно представить современный "Геликон-опера".
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абхазия, культура, алиса гицба, фото , мультимедиа, фото
абхазия, культура, алиса гицба, фото , мультимедиа, фото

Жизнь и опера: Алиса Гицба отмечает день рождения

07:57 05.12.2024 (обновлено: 10:31 05.12.2024)
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Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба отмечает свой день рождения 5 декабря.
Оперная певица из Абхазии Алиса Гицба – одна из самых ярких исполнителей классической музыки, без которой сегодня невозможно представить современный "Геликон-опера".
© Foto / из архива семьи Гицба

В 1989 году Алиса Гицба окончила вокальное отделение Сухумского музыкального училища и поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В 1989 году Алиса Гицба окончила вокальное отделение Сухумского музыкального училища и поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Гицба

В 1989 году Алиса Гицба окончила вокальное отделение Сухумского музыкального училища и поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

© Foto / Алиса Гицба

В 1993 году она решила участвовать в конкурсе молодых вокалистов в Перми, где познакомилась с Дмитрием Хворостовским.

В ее репертуаре музыка всех художественных стилей, начиная от эпохи барокко, заканчивая авангардной музыкой ХХ столетия.

В 1993 году она решила участвовать в конкурсе молодых вокалистов в Перми, где познакомилась с Дмитрием Хворостовским.В ее репертуаре музыка всех художественных стилей, начиная от эпохи барокко, заканчивая авангардной музыкой ХХ столетия. - Sputnik Абхазия
2/15
© Foto / Алиса Гицба

В 1993 году она решила участвовать в конкурсе молодых вокалистов в Перми, где познакомилась с Дмитрием Хворостовским.

В ее репертуаре музыка всех художественных стилей, начиная от эпохи барокко, заканчивая авангардной музыкой ХХ столетия.

© Foto / сайт Алисы Гицба

На лучших концертных площадках Москвы она исполняла партии сопрано в "Страстях по Матфею" Баха, "Симфонии № 9" Бетховена, "Реквиеме" Верди.

В рамках независимого театрального проекта исполнила роль Шэрон Грэхем в драматическом спектакле "Мастер-класс Марии Каллас" (1999).

На лучших концертных площадках Москвы она исполняла партии сопрано в &quot;Страстях по Матфею&quot; Баха, &quot;Симфонии № 9&quot; Бетховена, &quot;Реквиеме&quot; Верди.В рамках независимого театрального проекта исполнила роль Шэрон Грэхем в драматическом спектакле &quot;Мастер-класс Марии Каллас&quot; (1999). - Sputnik Абхазия
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© Foto / сайт Алисы Гицба

На лучших концертных площадках Москвы она исполняла партии сопрано в "Страстях по Матфею" Баха, "Симфонии № 9" Бетховена, "Реквиеме" Верди.

В рамках независимого театрального проекта исполнила роль Шэрон Грэхем в драматическом спектакле "Мастер-класс Марии Каллас" (1999).

© Foto / страница Алисы Гицба

В 2015 году, на 40-летие Пицундского органа Алиса Гицба выступила в Пицундском храме вместе с другими исполнителями "Геликон-опера".

В 2015 году, на 40-летие Пицундского органа Алиса Гицба выступила в Пицундском храме вместе с другими исполнителями &quot;Геликон-опера&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Foto / страница Алисы Гицба

В 2015 году, на 40-летие Пицундского органа Алиса Гицба выступила в Пицундском храме вместе с другими исполнителями "Геликон-опера".

© Foto / Ирина Шымчук

В конце января 2017 года в московском театре "Геликон-опера" состоялась долгожданная премьера – "Турандот". Заглавную партию исполнила Алиса Гицба.

В конце января 2017 года в московском театре &quot;Геликон-опера&quot; состоялась долгожданная премьера – &quot;Турандот&quot;. Заглавную партию исполнила Алиса Гицба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Ирина Шымчук

В конце января 2017 года в московском театре "Геликон-опера" состоялась долгожданная премьера – "Турандот". Заглавную партию исполнила Алиса Гицба.

© Foto / предоставлено Алисой Гицба

Что принцесс Турандот в новой постановке две и то, что спектакль не имеет хэппи-энда, стало сенсацией.

Что принцесс Турандот в новой постановке две и то, что спектакль не имеет хэппи-энда, стало сенсацией. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено Алисой Гицба

Что принцесс Турандот в новой постановке две и то, что спектакль не имеет хэппи-энда, стало сенсацией.

© Foto / Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Оперная певица из Абхазии выступала на лучших сценах США, Франции, Германии, Испании, Италии и Ливана.

Алиса Гицба в роли Леоноры в серии спектаклей "Трубадур"

Оперная певица из Абхазии выступала на лучших сценах США, Франции, Германии, Испании, Италии и Ливана. Алиса Гицба в роли Леоноры в серии спектаклей &quot;Трубадур&quot; - Sputnik Абхазия
7/15
© Foto / Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Оперная певица из Абхазии выступала на лучших сценах США, Франции, Германии, Испании, Италии и Ливана.

Алиса Гицба в роли Леоноры в серии спектаклей "Трубадур"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Алиса Гицба участвовала в первом для "Геликон-опера" исполнении таких произведений, как опера "Альцеста" – Люлли, "Житие Марии" – П. Хиндемита, оратория "Смерть поэта" – Сидельникова, "Песня земли и неба" – Мессиана, опера "Слепая ласточка" – Щетинского, Симфония № 5 – Рыбникова, вокальной музыки Эдисона Денисова.

Алиса Гицба участвовала в первом для &quot;Геликон-опера&quot; исполнении таких произведений, как опера &quot;Альцеста&quot; – Люлли, &quot;Житие Марии&quot; – П. Хиндемита, оратория &quot;Смерть поэта&quot; – Сидельникова, &quot;Песня земли и неба&quot; – Мессиана, опера &quot;Слепая ласточка&quot; – Щетинского, Симфония № 5 – Рыбникова, вокальной музыки Эдисона Денисова. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Алиса Гицба участвовала в первом для "Геликон-опера" исполнении таких произведений, как опера "Альцеста" – Люлли, "Житие Марии" – П. Хиндемита, оратория "Смерть поэта" – Сидельникова, "Песня земли и неба" – Мессиана, опера "Слепая ласточка" – Щетинского, Симфония № 5 – Рыбникова, вокальной музыки Эдисона Денисова.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Алиса Гицба (Леонора) в сцене из оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в постановке режиссера Дмитрия Бертмана на сцене Московского театра "Геликон-опера".

Алиса Гицба (Леонора) в сцене из оперы Джузеппе Верди &quot;Трубадур&quot; в постановке режиссера Дмитрия Бертмана на сцене Московского театра &quot;Геликон-опера&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Алиса Гицба (Леонора) в сцене из оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в постановке режиссера Дмитрия Бертмана на сцене Московского театра "Геликон-опера".

© Foto / Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Спектакль "Свадьбы Фигаро" Моцарта в постановке Дмитрия Бертмана. Марцелину играет Алиса Гицба

Спектакль &quot;Свадьбы Фигаро&quot; Моцарта в постановке Дмитрия Бертмана. Марцелину играет Алиса Гицба - Sputnik Абхазия
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© Foto / Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Спектакль "Свадьбы Фигаро" Моцарта в постановке Дмитрия Бертмана. Марцелину играет Алиса Гицба

© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В декабре 2017 года Гицба спела главную партию в "Пиковой даме". Сама артистка назвала оперу Чайковского мистической и одной из величайших, когда-либо написанных за все время музыкальной культуры.

В декабре 2017 года Гицба спела главную партию в &quot;Пиковой даме&quot;. Сама артистка назвала оперу Чайковского мистической и одной из величайших, когда-либо написанных за все время музыкальной культуры. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Максим Блинов
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В декабре 2017 года Гицба спела главную партию в "Пиковой даме". Сама артистка назвала оперу Чайковского мистической и одной из величайших, когда-либо написанных за все время музыкальной культуры.

© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктриса Алиса Гицба в роли Лизы в сцене из спектакля "Пиковая дама" в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.
Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Максим Блинов
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Актриса Алиса Гицба в роли Лизы в сцене из спектакля "Пиковая дама" в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктриса Алиса Гицба в роли Лизы в сцене из спектакля "Пиковая дама" в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.
Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Актриса Алиса Гицба в роли Лизы в сцене из спектакля "Пиковая дама" в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2015 году на заброшенной железнодорожной станции "Гума" Алиса Гицба вместе с труппой "Геликон-опера" сыграла спектакль "Кофейная кантата".

В 2015 году на заброшенной железнодорожной станции &quot;Гума&quot; Алиса Гицба вместе с труппой &quot;Геликон-опера&quot; сыграла спектакль &quot;Кофейная кантата&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2015 году на заброшенной железнодорожной станции "Гума" Алиса Гицба вместе с труппой "Геликон-опера" сыграла спектакль "Кофейная кантата".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2022 году впервые прошел Международный конкурс вокалистов Алисы Гицба, который стал ежегодным. В этом году гала-концерт победителей и лауреатов прошел в Госфилармонии.

В 2022 году впервые прошел Международный конкурс вокалистов Алисы Гицба, который стал ежегодным. В этом году гала-концерт победителей и лауреатов прошел в Госфилармонии. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2022 году впервые прошел Международный конкурс вокалистов Алисы Гицба, который стал ежегодным. В этом году гала-концерт победителей и лауреатов прошел в Госфилармонии.

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