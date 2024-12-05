Жизнь и опера: Алиса Гицба отмечает день рождения

В 1993 году она решила участвовать в конкурсе молодых вокалистов в Перми, где познакомилась с Дмитрием Хворостовским.

В ее репертуаре музыка всех художественных стилей, начиная от эпохи барокко, заканчивая авангардной музыкой ХХ столетия.