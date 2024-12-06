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Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Sputnik Абхазия
Главный режиссер Малого театра России Алексей Дубровский в эфире радио Sputnik рассказал, как работала многонациональная труппа над созданием дипломного... 06.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-06T14:43+0300
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Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Sputnik Абхазия
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Студенты мастерской Алексея Дубровского показали свой премьерный спектакль "Человек и его окрестности" по произведению Фазиля Искандера 2 декабря в РУСДРАМе."Ребята работали с большим воодушевлением, причем здесь занята не только абхазская труппа, но и остальная часть курса, она у нас многонациональная. Даже есть представитель Китая, есть белорусы и даже девочка из Германии, она с русскими корнями. Все были увлечены и заражены творчеством Фазиля Абдуловича", — отметил Дубровский. Абхазия стала уже дорогой и близкой, поделился своими впечатлениями Алексей Дубровский. Режиссер рассказал, что три года назад он совместно с группой коллег из Щепкинского училища отобрали в Абхазии группу абитуриентов для поступления в театральный вуз. "И с большой радостью проводили этот набор в замечательной стране, которую все мы полюбили. Я в очередной раз сюда приезжаю. Вот пересекал границу сейчас, ехал, и были такие чувства — я уже еду по земле, которая мне очень дорога и близка. Не могу не поделиться с вами своим впечатлением. Я сам для себя сделал такое открытие, когда сейчас ехал в Сухум", — добавил Дубровский.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио

Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением

14:43 06.12.2024
Радио
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
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Главный режиссер Малого театра России Алексей Дубровский в эфире радио Sputnik рассказал, как работала многонациональная труппа над созданием дипломного спектакля студентов Высшего театрального училища имени Щепкина "Человек и его окрестности".
Студенты мастерской Алексея Дубровского показали свой премьерный спектакль "Человек и его окрестности" по произведению Фазиля Искандера 2 декабря в РУСДРАМе.
"Ребята работали с большим воодушевлением, причем здесь занята не только абхазская труппа, но и остальная часть курса, она у нас многонациональная. Даже есть представитель Китая, есть белорусы и даже девочка из Германии, она с русскими корнями. Все были увлечены и заражены творчеством Фазиля Абдуловича", — отметил Дубровский.
Абхазия стала уже дорогой и близкой, поделился своими впечатлениями Алексей Дубровский. Режиссер рассказал, что три года назад он совместно с группой коллег из Щепкинского училища отобрали в Абхазии группу абитуриентов для поступления в театральный вуз.
"И с большой радостью проводили этот набор в замечательной стране, которую все мы полюбили. Я в очередной раз сюда приезжаю. Вот пересекал границу сейчас, ехал, и были такие чувства — я уже еду по земле, которая мне очень дорога и близка. Не могу не поделиться с вами своим впечатлением. Я сам для себя сделал такое открытие, когда сейчас ехал в Сухум", — добавил Дубровский.
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