https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/dubrovskiy-o-premere-studentov-schepki-v-abkhazii-rabotali-s-bolshim-voodushevleniem-1053076408.html
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Sputnik Абхазия
Главный режиссер Малого театра России Алексей Дубровский в эфире радио Sputnik рассказал, как работала многонациональная труппа над созданием дипломного... 06.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-06T14:43+0300
2024-12-06T14:43+0300
2024-12-06T14:43+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
русдрам
высшее театральное училище имени щепкина
театр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/06/1053076742_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ad73350cee8f882b0e98f2389bb0c477.jpg
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Sputnik Абхазия
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Студенты мастерской Алексея Дубровского показали свой премьерный спектакль "Человек и его окрестности" по произведению Фазиля Искандера 2 декабря в РУСДРАМе."Ребята работали с большим воодушевлением, причем здесь занята не только абхазская труппа, но и остальная часть курса, она у нас многонациональная. Даже есть представитель Китая, есть белорусы и даже девочка из Германии, она с русскими корнями. Все были увлечены и заражены творчеством Фазиля Абдуловича", — отметил Дубровский. Абхазия стала уже дорогой и близкой, поделился своими впечатлениями Алексей Дубровский. Режиссер рассказал, что три года назад он совместно с группой коллег из Щепкинского училища отобрали в Абхазии группу абитуриентов для поступления в театральный вуз. "И с большой радостью проводили этот набор в замечательной стране, которую все мы полюбили. Я в очередной раз сюда приезжаю. Вот пересекал границу сейчас, ехал, и были такие чувства — я уже еду по земле, которая мне очень дорога и близка. Не могу не поделиться с вами своим впечатлением. Я сам для себя сделал такое открытие, когда сейчас ехал в Сухум", — добавил Дубровский.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/06/1053076742_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_30ad3dcb3b604d39a2a00068b082151d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио
Дубровский о премьере студентов "Щепки" в Абхазии: работали с большим воодушевлением
Главный режиссер Малого театра России Алексей Дубровский в эфире радио Sputnik рассказал, как работала многонациональная труппа над созданием дипломного спектакля студентов Высшего театрального училища имени Щепкина "Человек и его окрестности".
Студенты мастерской Алексея Дубровского показали свой премьерный спектакль "Человек и его окрестности" по произведению Фазиля Искандера 2 декабря в РУСДРАМе.
"Ребята работали с большим воодушевлением, причем здесь занята не только абхазская труппа, но и остальная часть курса, она у нас многонациональная. Даже есть представитель Китая, есть белорусы и даже девочка из Германии, она с русскими корнями. Все были увлечены и заражены творчеством Фазиля Абдуловича", — отметил Дубровский.
Абхазия стала уже дорогой и близкой, поделился своими впечатлениями Алексей Дубровский. Режиссер рассказал, что три года назад он совместно с группой коллег из Щепкинского училища отобрали в Абхазии группу абитуриентов для поступления в театральный вуз.
"И с большой радостью проводили этот набор в замечательной стране, которую все мы полюбили. Я в очередной раз сюда приезжаю. Вот пересекал границу сейчас, ехал, и были такие чувства — я уже еду по земле, которая мне очень дорога и близка. Не могу не поделиться с вами своим впечатлением. Я сам для себя сделал такое открытие, когда сейчас ехал в Сухум", — добавил Дубровский.