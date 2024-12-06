https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/novyy-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-vvedut-v-abkhazii-s-7-dekabrya-1053080165.html

Новый график отключений электричества введут в Абхазии с 7 декабря

Новый график отключений электричества введут в Абхазии с 7 декабря

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. График отключений электричества в Абхазии будет увеличен до шести часов в сутки с 7 декабря, сообщило "Черноморэнерго". 06.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-06T19:14+0300

2024-12-06T19:14+0300

2024-12-06T19:14+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

энергосбережение

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. График отключений электричества в Абхазии будет увеличен до шести часов в сутки с 7 декабря, сообщило "Черноморэнерго".Меры направлены на поддержание надежности электросетей и предотвращение возможных перебоев в подаче электроэнергии.Ранее сообщалось, что переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря включительно.

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абхазия, энергосбережение