https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/novyy-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-vvedut-v-abkhazii-s-7-dekabrya-1053080165.html
Новый график отключений электричества введут в Абхазии с 7 декабря
Новый график отключений электричества введут в Абхазии с 7 декабря
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. График отключений электричества в Абхазии будет увеличен до шести часов в сутки с 7 декабря, сообщило "Черноморэнерго". 06.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-06T19:14+0300
2024-12-06T19:14+0300
2024-12-06T19:14+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
энергосбережение
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. График отключений электричества в Абхазии будет увеличен до шести часов в сутки с 7 декабря, сообщило "Черноморэнерго".Меры направлены на поддержание надежности электросетей и предотвращение возможных перебоев в подаче электроэнергии.Ранее сообщалось, что переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря включительно.
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абхазия, энергосбережение
абхазия, энергосбережение
Новый график отключений электричества введут в Абхазии с 7 декабря
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. График отключений электричества в Абхазии будет увеличен до шести часов в сутки с 7 декабря, сообщило "Черноморэнерго".
Как пишет Минэнерготранс, график изменен в связи с необходимостью оптимизации потребления электроэнергии и обеспечения стабильности энергоснабжения.
Меры направлены на поддержание надежности электросетей и предотвращение возможных перебоев в подаче электроэнергии.
Ранее сообщалось, что переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря включительно.