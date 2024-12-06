https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/okolo-100-millionov-rubley-zadolzhennostey-za-potreblennuyu-elektroenergiyu-sobrali-v-sukhume-1053078664.html

Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме

Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме в 2024 году, сообщил на совещании с и.о... 06.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-06T11:00+0300

2024-12-06T11:00+0300

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энергетическая отрасль абхазии

сухум

администрация города сухум

беслан эшба

абхазия

экономика

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме в 2024 году, сообщил на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба глава столицы Беслан Эшба. По его словам, у столичных госучреждений задолженностей нет, кроме "Водоканала". Собираемость составляет в этой сфере до 90% у юридических лиц и около 50% у физических лиц, уточнил мэр.

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сухум, администрация города сухум, беслан эшба, абхазия, экономика