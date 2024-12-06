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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/okolo-100-millionov-rubley-zadolzhennostey-za-potreblennuyu-elektroenergiyu-sobrali-v-sukhume-1053078664.html
Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме
Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме в 2024 году, сообщил на совещании с и.о... 06.12.2024, Sputnik Абхазия
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2024-12-06T16:51+0300
энергетическая отрасль абхазии
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администрация города сухум
беслан эшба
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме в 2024 году, сообщил на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба глава столицы Беслан Эшба. По его словам, у столичных госучреждений задолженностей нет, кроме "Водоканала". Собираемость составляет в этой сфере до 90% у юридических лиц и около 50% у физических лиц, уточнил мэр.
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сухум, администрация города сухум, беслан эшба, абхазия, экономика
сухум, администрация города сухум, беслан эшба, абхазия, экономика

Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме

11:00 06.12.2024 (обновлено: 16:51 06.12.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Линии электропроводов в городе
Линии электропроводов в городе - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Около 100 миллионов рублей задолженностей за потребленную электроэнергию собрали в Сухуме в 2024 году, сообщил на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба глава столицы Беслан Эшба.
По его словам, у столичных госучреждений задолженностей нет, кроме "Водоканала".
"По текущим долгам осталось только восемь миллионов рублей на 1 декабря. Мы в этом году закрыли 100 миллионов, 50 — в начале года и 50 — сейчас недавно", — добавил Эшба.
Собираемость составляет в этой сфере до 90% у юридических лиц и около 50% у физических лиц, уточнил мэр.
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