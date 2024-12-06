https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/rosselkhoznadzor-oproverg-informatsiyu-o-zaprete-na-vvoz-tsitrusovykh-iz-abkhazii-1053079848.html

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз цитрусовых из Абхазии

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз цитрусовых из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запрета на ввоз цитрусовых из Абхазии в Россию нет, сообщили Sputnik в Россельхознадзоре по Краснодарскому краю. 06.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-06T17:31+0300

2024-12-06T17:31+0300

2024-12-06T17:31+0300

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россия

экономика

цитрусовые

экспорт

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запрета на ввоз цитрусовых из Абхазии в Россию нет, сообщили Sputnik в Россельхознадзоре по Краснодарскому краю.Ранее появилась информация, что машины с цитрусами не пропускают на российско-абхазской границе. И.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил, что фитосанитарная служба по Краснодарскому краю обнаружила в одной из партий цитрусовых из Абхазии насекомое трипс.Там подтвердили, что одна из партий, в которой обнаружили вредителя, была возвращена в республику. В Государственной инспекции по карантину растений рассказали Sputnik, что экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию продолжается, автомобили проходят тщательный досмотр перед пересечением госграницы.

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