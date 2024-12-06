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https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/rosselkhoznadzor-oproverg-informatsiyu-o-zaprete-na-vvoz-tsitrusovykh-iz-abkhazii-1053079848.html
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз цитрусовых из Абхазии
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз цитрусовых из Абхазии
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запрета на ввоз цитрусовых из Абхазии в Россию нет, сообщили Sputnik в Россельхознадзоре по Краснодарскому краю. 06.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-06T17:31+0300
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запрета на ввоз цитрусовых из Абхазии в Россию нет, сообщили Sputnik в Россельхознадзоре по Краснодарскому краю.Ранее появилась информация, что машины с цитрусами не пропускают на российско-абхазской границе. И.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил, что фитосанитарная служба по Краснодарскому краю обнаружила в одной из партий цитрусовых из Абхазии насекомое трипс.Там подтвердили, что одна из партий, в которой обнаружили вредителя, была возвращена в республику. В Государственной инспекции по карантину растений рассказали Sputnik, что экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию продолжается, автомобили проходят тщательный досмотр перед пересечением госграницы.
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абхазия, россия, экономика, цитрусовые, экспорт
абхазия, россия, экономика, цитрусовые, экспорт

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз цитрусовых из Абхазии

17:31 06.12.2024
© Foto / ФТС Абхазии До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября
До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2024
© Foto / ФТС Абхазии
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запрета на ввоз цитрусовых из Абхазии в Россию нет, сообщили Sputnik в Россельхознадзоре по Краснодарскому краю.
Ранее появилась информация, что машины с цитрусами не пропускают на российско-абхазской границе. И.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил, что фитосанитарная служба по Краснодарскому краю обнаружила в одной из партий цитрусовых из Абхазии насекомое трипс.
"Если заключение подтверждает соответствие фитосанитарным требованиям Российской Федерации, то партия пропускается. Все в штатном режиме", — проинформировали Sputnik в Россельхознадзоре.
Там подтвердили, что одна из партий, в которой обнаружили вредителя, была возвращена в республику.

В Государственной инспекции по карантину растений рассказали Sputnik, что экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию продолжается, автомобили проходят тщательный досмотр перед пересечением госграницы.
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