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Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и... 06.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине. Подробнее читайте в обобщении РИА Новости. Об отношениях с США:"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — заявил Лавров.О риске ядерной войны:"Если они (американские чиновники. — прим.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — предупредил глава МИД.Об ударе "Орешником":"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — отметил министр.О спецоперации на Украине:"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — прим. ) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — объяснил Лавров.Об обострении ситуации в Сирии:"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.
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сергей лавров, россия, украина, интервью, политика, сша, сирия
сергей лавров, россия, украина, интервью, политика, сша, сирия

Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

10:45 06.12.2024 (обновлено: 11:06 06.12.2024)
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине. Подробнее читайте в обобщении РИА Новости.

Об отношениях с США:

Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной;
Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.
"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — заявил Лавров.

О риске ядерной войны:

Москва не думает о войне с США, так как она может иметь ядерный характер;
Российская военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны;
Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.
"Если они (американские чиновники. — прим.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — предупредил глава МИД.

Об ударе "Орешником":

Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение";
Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез;
Россия, применив этот комплекс, хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
Москва готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";
США знали заранее о применении нового комплекса и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — отметил министр.

О спецоперации на Украине:

Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
Не стоит думать, что Россия и Штаты решают вопрос Украины за всех, это не в стиле Москвы;
Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту на Украине;
Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после оскорблений в их адрес;
Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
В некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
В России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.
"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — прим. ) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — объяснил Лавров.

Об обострении ситуации в Сирии:

США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра;
Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.
"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.
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