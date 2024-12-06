https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/stanovlenie-i-perspektivy-abkhazskoy-gosudarstvennosti-obsudili-na-kruglom-stole-v-tssei-1053079159.html

Становление и перспективы абхазской государственности обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Становление и перспективы абхазской государственности обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Становление и перспективы абхазской государственности обсудили на круглом столе, организованном Центром социально-экономических... 06.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-06T13:30+0300

2024-12-06T13:30+0300

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Становление и перспективы абхазской государственности обсудили на круглом столе, организованном Центром социально-экономических исследований. Мероприятие приурочено к 30-летию принятия Конституции Республики Абхазия.Абхазия смогла победить в войне, выжить в блокаде, восстановить свою национальную государственность, добавил он. Но уже не одно десятилетие абхазское общество погружается в мир так называемого управляемого хаоса и социальной неопределенности. В этих условиях приходится восстанавливать жизнедеятельность общества и отвечать на внутренние и внешние вызовы, сказал Дамениа. Член Общественной палаты Сократ Джинджолия отметил, что современная история Абхазии делится на периоды до и после 2008 года.До 2008 года Абхазия была непризнанной республикой и была предоставлена сама себе, отметил Джинджолия. После событий 2008 года Россия приняла решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. "Начался новый период, к которому, к сожалению, мы не были готовы. Прежде всего мы не научились взаимодействовать со своим стратегическим партнером и союзником, который нас признал. Признав нас и заключив договоренности, мы взяли на себя обязательства. А вот выполнять обязательства мы не научились. Не научились сами эти обязательства оформлять нужным образом. На самом первом этапе, когда составляется какой-то договор, какое-то соглашение, нужно взаимодействие", — добавил он.Он также высказался по поводу абхазо-российского инвестсоглашения. Абхазо-российское соглашение об инвестдеятельности не было подготовлено соответствующим образом, считает Сократ Джинджолия. По словам Джинджолия, Абхазия за 30 лет не научилась работать по-настоящему, извлекать прибыль, пополнять бюджет и вести самостоятельный образ жизни. Если были опасения о последствиях принятия инвестсоглашения, необходимо было их обсуждать, власть должна вести диалог с народом, объяснил политик. Депутат Парламента Даут Хутаба проинформировал собравшихся, что на разработку и принятие поправок в Конституцию Абхазии может уйти до трех лет.Поэтому, уверен Хутаба, мнение о необходимости создания временного правительства до проведения конституционной реформы ошибочное. "Вы знаете, что нет ничего более постоянного, чем временное. Невозможно подготовить поправки и принять их в Парламенте за короткий срок. Только по регламенту нам нужно в трех чтениях рассматривать, между каждым из них не менее двух месяцев, а это шесть месяцев уйдет только на изучение Парламентом, еще Конституционный суд должен дать заключение", — объяснил Хутаба. Проект конституционных поправок, предусматривающий перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью, был отозван из Парламента 28 ноября.

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