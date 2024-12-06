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Студенты "Щепки" об особенностях национальной студии и выступлении в РУСДРАМе
Студенты "Щепки" об особенностях национальной студии и выступлении в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
2 декабря в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера был представлен... 06.12.2024, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: студенты "Щепки" о выступлении в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: студенты "Щепки" о выступлении в РУСДРАМе
2 декабря в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера был представлен спектакль "Человек и его окрестности" по рассказам Фазиля Искандера. Играли спектакль студенты ВТУ имени Щепкина из мастерской Дубровского. Среди них –сухумчанка Рустана Лушба и москвич Павел Хайкин. В эфире радио Sputnik они поделились своими эмоциями после выступления. "Наш спектакль попал в людей. Были и крики "браво", и аплодисменты, нас несколько раз вызывали на поклон. Нам это и в новинку, и очень приятно. Мы так долго работали над этим спектаклем, и чувствуем, что все не зря", – рассказала Лушба. Павел Хайкин отметил, что зритель был очень благодарный. "Дебют прошел на ура. Зал очень хорошо нас принял", – сказал он.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, театр, аудио

Студенты "Щепки" об особенностях национальной студии и выступлении в РУСДРАМе

10:09 06.12.2024 (обновлено: 10:49 06.12.2024)
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Взаимный интерес: студенты "Щепки" о выступлении в РУСДРАМе
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2 декабря в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера был представлен спектакль "Человек и его окрестности" по рассказам Фазиля Искандера. Играли спектакль студенты ВТУ имени Щепкина из мастерской Дубровского. Среди них –сухумчанка Рустана Лушба и москвич Павел Хайкин.
В эфире радио Sputnik они поделились своими эмоциями после выступления.
"Наш спектакль попал в людей. Были и крики "браво", и аплодисменты, нас несколько раз вызывали на поклон. Нам это и в новинку, и очень приятно. Мы так долго работали над этим спектаклем, и чувствуем, что все не зря", – рассказала Лушба.
Павел Хайкин отметил, что зритель был очень благодарный.
"Дебют прошел на ура. Зал очень хорошо нас принял", – сказал он.
Слушайте подкаст.
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