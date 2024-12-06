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Студенты "Щепки" об особенностях национальной студии и выступлении в РУСДРАМе

Студенты "Щепки" об особенностях национальной студии и выступлении в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

2 декабря в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера был представлен... 06.12.2024, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: студенты "Щепки" о выступлении в РУСДРАМе Sputnik Абхазия Взаимный интерес: студенты "Щепки" о выступлении в РУСДРАМе

2 декабря в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера был представлен спектакль "Человек и его окрестности" по рассказам Фазиля Искандера. Играли спектакль студенты ВТУ имени Щепкина из мастерской Дубровского. Среди них –сухумчанка Рустана Лушба и москвич Павел Хайкин. В эфире радио Sputnik они поделились своими эмоциями после выступления. "Наш спектакль попал в людей. Были и крики "браво", и аплодисменты, нас несколько раз вызывали на поклон. Нам это и в новинку, и очень приятно. Мы так долго работали над этим спектаклем, и чувствуем, что все не зря", – рассказала Лушба. Павел Хайкин отметил, что зритель был очень благодарный. "Дебют прошел на ура. Зал очень хорошо нас принял", – сказал он.Слушайте подкаст.

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