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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/vooruzhennye-sily-rossii-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-1053079371.html
Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов
Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. За неделю Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ильинка, Романовка, Петровка, Пустынка, Сухие Ялы Донецкой Народной... 06.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. За неделю Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ильинка, Романовка, Петровка, Пустынка, Сухие Ялы Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Недельная сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов

14:30 06.12.2024 (обновлено: 17:03 06.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО
Подготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. За неделю Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ильинка, Романовка, Петровка, Пустынка, Сухие Ялы Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Недельная сводка Минобороны России:
С 30 ноября по 6 декабря Вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и минометов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники.
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