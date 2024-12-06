Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов
14:30 06.12.2024 (обновлено: 17:03 06.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. За неделю Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ильинка, Романовка, Петровка, Пустынка, Сухие Ялы Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Недельная сводка Минобороны России:
С 30 ноября по 6 декабря Вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и минометов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники.