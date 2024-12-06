Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов

С 30 ноября по 6 декабря Вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников. С 30 ноября по 6 декабря Вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий.